В США умер звезда сериала "Прослушка" Майкл Уильямс, копы расследуют передозировку наркотиками

Американский актер умер на своей кухне, а на столе правоохранители нашли следы наркотических веществ.

В США на 55-м году жизни умер звезда сериалов "Прослушка" и "Подпольная империя" Майкл Кеннет Уильямс. Об этом пишет издание New York Post.

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Тело известного американского актера обнаружили в его квартире в бруклинском районе Уильямсберг в понедельник, 6 сентября.

По предварительным данным, Майкл Кеннет Уильямс мог скончаться от передозировки наркотиков: звезда сериалов умер на кухне, а на столе были обнаружены следы вещества, похожего на героин.

Семья Майкла Уильямса подтвердила журналистам информацию про неожиданную кончину актера, игравшего в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя".

"С глубоким сожалением семья объявляет о кончине номинированного на "Эмми" актера Майкла Кеннета Уильямса. Она просит вашей тактичности, скорбя об этой непреодолимой утрате", — заявила представитель актера Марианна Шафран.

Источники журналистов утверждают, что полицейские выясняют происхождение запрещенных веществ, найденных в квартире Майкла Уильямса. Следов взлома жилья американского актера силовики не выявили.

Майкл Кеннет Уильямс неоднократно рассказывал про свою наркотическую зависимость. Во время съемок сериала "Прослушка" актер пристрастился к употреблению каннабиса и кокаина.

"Никто не просыпается и не говорит: "Я собираюсь стать торговцем наркотиками" или "Я собираюсь стать наркоманом". Нет. Есть ряд событий, которые заставляют их думать, что это единственный выход", — рассказывал Майкл Уильям в интервью журналистам в 2015 году.

Профессиональная карьера Майкла Кеннета Уильямса началась в 90-ых с участия в съемках клипов Джорджа Майкла и Мадонны, после чего его стали приглашать на телевидение. Популярность актер получил после премьеры сериала "Прослушка", в котором Майклу Уильямсу досталась роль Омара Литтла.

Майкл Кеннет Уильямс был несколько раз номинирован на премию "Эмми" за роли в таких сериалах, как "Страна Лавкрафта", "Когда они нас увидят", "Однажды ночью".

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