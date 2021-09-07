У США помер зірка серіалу "Дроти" Майкл Вільямс, копи розслідують передозування наркотиками

Американський актор помер на своїй кухні, а на столі правоохоронці знайшли сліди наркотичних речовин.

У США на 55-му році життя помер зірка серіалів "Дроти" і "Підпільна імперія" Майкл Кеннет Вільямс. Про це пише видання New York Post.

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Тіло відомого американського актора знайшли в його квартирі в Брукліні районі Вільямсберг у понеділок, 6 вересня.

За попередніми даними, Майкл Кеннет Вільямс міг померти від передозування наркотиків: зірка серіалів помер на кухні, а на столі були знайдені сліди речовини, схожої на героїн.

Сім'я Майкла Вільямса підтвердила журналістам інформацію про несподівану смерть актора, який грав у серіалах "Дроти" і "Підпільна імперія".

"З глибоким жалем сім'я оголошує про смерть номінованого на "Еммі" актора Майкла Кеннета Вільямса. Вона просить вашої тактовності, проживаючи смуток цієї непереборної втрати", — заявила представниця актора Маріанна Шафран.

Джерела журналістів стверджують, що поліцейські з'ясовують походження заборонених речовин, знайдених у квартирі Майкла Вільямса. Слідів злому житла американського актора силовики не зафіксували.

Майкл Кеннет Вільямс неодноразово розповідав про свою наркотичну залежність. Під час зйомок серіалу "Дроти" актор пристрастився до вживання канабісу та кокаїну.

"Ніхто не прокидається і не говорить: "Я збираюся стати торговцем наркотиками" або "Я збираюся стати наркоманом". Ні. Є низка подій, які змушують їх думати, що це єдиний вихід", — розповідав Майкл Вільям в інтерв'ю журналістам у 2015 році.

Професійна кар'єра Майкла Кеннета Вільямса почалася в 90-их з участі в зйомках кліпів Джорджа Майкла і Мадонни, після чого його почали запрошувати на телебачення. Популярність актор отримав після прем'єри серіалу "Дроти", в якому Майклу Вільямсу дісталася роль Омара Літтла.

Майкл Кеннет Вільямс був кілька разів номінований на премію "Еммі" за ролі в таких серіалах, як "Країна Лавкрафта", "Коли вони нас побачать", "Одного разу вночі".

Раніше Фокус розповідав, що на 89-му році життя помер актор Жан-Поль Бельмондо, який зіграв у десятках фільмів. Причини смерті зірки світового кіно не розголошуються, але адвокат і друг актора Мішель Годест повідомив, що Жан-Поль Бельмондо "дуже втомився останнім часом".

Також Фокус повідомляв про смерть батька Г'ю Джекмана. Крістофер Джон Джекман мирно помер у День батька 5 вересня. За словами зірки "Людей Ікс", його батько був видатною людиною, яка присвятила життя сім'ї, роботі та вірі.