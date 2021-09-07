Анджелина Джоли сравнила свою мать с принцессой Дианой

Маршелин Бертран всегда учила Анджелину, которая росла настоящей бунтаркой, быть полезной и помогать людям.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли, которая, помимо успешной актерской карьеры, занимается защитой прав человека и даже написала книгу "Знай свои права", где дает советы, как защитить себя, призналась, что желание помогать людям передалось ей от мамы. Об этом знаменитость рассказала в интервью Тhe Guardian Weekend.

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По словам Энджи, ее мама Маршелин Бертран всегда была чрезвычайно добрым человеком и подходила к вопросу прав не так, словно это была ее работа или призвание, а просто стояла на стороне справедливости и старалась всем помогать. Если кто-то кого-то обижал, это вызывало у Маршелин искреннее негодование, и такая позиция была простой и естественной.

Джоли отметила, что мать пожертвовала своей карьерой художника ради воспитания детей – Анджелины и Джеймса. Знаменитость почти не помнит присутствия в своем детстве отца, популярного актера Джона Войта. Маршелин вышла за него замуж в 21 год, а в 25 уже развелась, оставшись одна с дочерью и сыном.

"Она не могла быть художницей, какой хотела быть, но она воспитывала нас с помощью искусства и творчества. Даже если намечалась обычная вечеринка по случаю дня рождения — она находила способы сделать ее незабываемой и применить все свои творческие таланты. Я много за что благодарна своей маме, но больше за то, что она не пыталась подстроить меня под себя, превратив в свою копию. Она спокойно воспринимала мой характер бунтарки и прекрасно осознавала, что мы абсолютные противоположности", – вспоминает Джоли.

В беседе с журналистами издания Анджелина отметила, что ее мама была очень стеснительной, в то время как она спокойно могла в самолете болтать с незнакомцами весь путь. Однако вместе со стеснительностью в Маршелин было море терпения и искренней любви к детям. Когда в 14 лет у дочери случился первый сексуальный опыт, женщина предложила парню Энджи переехать к ним, чтобы та "еще больше не сошла с рельсов". Она принимала бунтарские выходки будущей знаменитости, которая резала себя, экспериментировала с наркотиками, и учила дочь всегда быть полезной людям.

[ + – ] Маршелин Бертран умерла в 56 лет от рака груди Фото: Getty Images

"Я любила ее мягкость, а она — мою силу. Она была очень нетороплива и размеренна, я старалась успеть все и везде. Я была сексуально раскрепощенной и ничего не стеснялась, а мама — просто принцесса Диана во плоти, стеснительная леди не из этого мира. Она видела мое истинное "Я" и поощряла его, она всегда говорила о том, что важно иметь собственный стержень и следовать своим желаниям, а не жить так, как хотят другие", – подчеркнула актриса, добавив, что своих детей она воспитывает, руководствуясь теми же принципами.

Мать Джоли умерла в 56-летнем возрасте от рака яичников. Чтобы не повторить ее судьбу, актриса сначала удалила яичники у себя, а затем избавилась и от молочных желез, заменив их имплантами.

Напомним, бывший киномагнат Харви Вайнштейн обвинил Анджелину Джоли в том, что она оклеветала его, рассказывая о его домогательствах к ней.