Анджеліна Джолі порівняла свою матір із принцесою Діаною

Маршелін Бертран завжди вчила Анджеліну, яка росла справжньою бунтарка, бути корисною і допомагати людям.

46-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка, крім успішної акторської кар'єри, займається захистом прав людини і навіть написала книгу "Знай свої права", де дає поради, як захистити себе, зізналася, що бажання допомагати людям передалося їй від мами. Про це зірка розповіла в інтерв'ю Тhe Guardian Weekend.

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За словами Енджі, її мама Маршелін Бертран завжди була надзвичайно доброю людиною і підходила до питання прав не так, немов це була її робота чи покликання, а просто стояла на боці справедливості й намагалася всім допомагати. Якщо хтось когось ображав, це викликало у Маршелін щире обурення, і така позиція була простою і природною.

Джолі зазначила, що мати пожертвувала своєю кар'єрою художника заради виховання дітей — Анджеліни і Джеймса. Зірка майже не пам'ятає присутності в своєму дитинстві батька, популярного актора Джона Войта. Маршелін вийшла за нього заміж у 21 рік, а в 25 вже розлучилася, залишившись одна з дочкою і сином.

"Вона не могла бути художницею, якою хотіла бути, але вона виховувала нас за допомогою мистецтва і творчості. Навіть якщо намічалася звичайна вечірка з нагоди дня народження — вона знаходила способи зробити її незабутньою і застосувати всі свої творчі таланти. Я багато за що вдячна своїй мамі, але більше за те, що вона не намагалася підлаштувати мене під себе, перетворивши на свою копію. Вона спокійно сприймала мій характер бунтарки і прекрасно усвідомлювала, що ми абсолютні протилежності", — згадує Джолі.

У бесіді із журналістами видання Анджеліна зазначила, що її мама була дуже сором'язливою, у той час як вона спокійно могла в літаку базікати з незнайомцями всю дорогу. Однак разом із сором'язливістю у Маршелін було море терпіння і щирої любові до дітей. Коли в 14 років у доньки стався перший сексуальний досвід, жінка запропонувала хлопцю Енджі переїхати до них, щоб та "ще більше не зійшла з рейок". Вона приймала бунтарські витівки майбутньої знаменитості, яка різала себе, експериментувала з наркотиками, і вчила дочку завжди бути корисною людям.

[ + – ] Маршелін Бертран померла в 56 років від раку грудей Фото: Getty Images

"Я любила її м'якість, а вона — мою силу. Вона була дуже некваплива і розмірена, я намагалася встигнути все і скрізь. Я була сексуально розкріпаченою і нічого не соромилася, а мама — просто принцеса Діана у плоті, сором'язлива леді не з цього світу. вона бачила моє справжнє "Я" і заохочувала його, вона завжди говорила про те, що важливо мати власний стрижень і слідувати своїм бажанням, а не жити так, як хочуть інші", — підкреслила акторка, додавши, що своїх дітей вона виховує, керуючись тими ж принципами.

Мати Джолі померла в 56-річному віці від раку яєчників. Щоб не повторити її долю, акторка спочатку видалила яєчники у себе, а потім позбулася і від молочних залоз, замінивши їх імплантами.

Нагадаємо, колишній кіномагнат Гарві Вайнштайн звинуватив Анджеліну Джолі в тому, що вона оббрехала його, розповідаючи про його домагання до неї.