"Штаны в носки, штаны под мышки": Джастин Бибер появился в новой рекламе Balenciaga

Кроме Бибера, в кампании бренда снялась известная французская актриса Изабель Юппер.

27-летний канадский поп-R&B-певец Джастин Бибер стал лицом модного дома Balenciaga, и первые фото кампейна с участием знаменитости появились на официальной странице бренда в Instagram.

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Снятый американским арт-фотографом Кэти Граннан, Бибер позирует, сидя на стуле на фоне недокрашенной стены, одетый в бежевый тренч с клетчатой подкладкой, черную футболку с принтом и черные спортивные штаны, подтянутые до живота и заправленные в носки. Образ дополняли черные кроссовки с эффектом поношенности. Весь вид Бибера говорил не о том, что на нем одежды – на несколько тысяч долларов, а производил впечатление, будто певец купил все на ближайшей барахолке по самым бросовым ценам.

[ + – ] Джастин Бибер в новом кампейне Balenciaga

На другом кадре он стоит на фоне гаража в кожаном бомбере, белой футболке и с мотоциклетной сумкой лейбла. Черные спортивные штаны, заправленные в носки и натянутые повыше, тоже при нем.

[ + – ] Еще один образ Джастина Бибера Фото: Balenciaga

В кампании бренда также участвовала 68-летняя французская актриса Изабель Юппер, которая появилась в платье от Balenciaga на Каннском кинофестивале на премьере фильма "Все было хорошо". На снимках она позирует в тренче, приспущенном на плече, босоножках на каблуке и с маленькой черной сумкой.

[ + – ] Изабель Юппер Фото: Balenciaga

Участие Бибера и Юппер в рекламной кампании Balenciaga показало талант креативного директора бренда Демны Гвасалии притягивать противоположности, которые в обычной жизни, кажется не имеют ничего общего, считают модные обозреватели.

"Нет сомнений в том, что у Бибера психотическая тяга ко всему, к чему он прикасается, в том числе к покупке одежды, которая отражает бешеное потребление всего нового и "модного" поколением Z и миллениалами. В этой кампании денежная и ориентированная на вкус эстетика хайпбера Бибера восхитительно вступает в противоречие с элегантной Юппер, которая является символом классических французских кодексов Balenciaga во всем ее великолепном очаровании", – пишет Vogue.

[ + – ] Дорогой образ Бибера смотрится, будто купленный в ближайшей барахолке

Ранее мы писали о том, что в июне, когда, собственно, и состоялись съемки для новой кампании бренда, Джастин Бибер в кроссовках и костюме от Celine встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вместе с ним была и супруга Хейли Бибер, платье которой также вызвало неоднозначное восприятие публики.