"Штани в шкарпетки, штани попід пахви": Джастін Бібер з'явився в новій рекламі Balenciaga

Крім Бібера, у кампанії бренду знялася відома французька актриса Ізабель Юппер.

27-річний канадський поп-R & B-співак Джастін Бібер став обличчям модного будинку Balenciaga, і перші фото кампейну за участю знаменитості з'явилися на офіційній сторінці бренду в Instagram.

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Знятий американським арт-фотографом Кеті Граннан, Бібер позує, сидячи на стільці на фоні недофарбованої стіни, одягнений у бежевий тренч з картатою підкладкою, чорну футболку з принтом і чорні спортивні штани, підтягнуті до живота і заправлені в шкарпетки. Образ доповнювали чорні кросівки з ефектом поношеного. Весь вигляд Бібера говорив не про те, що на ньому одягу — на кілька тисяч доларів, а справляв враження, ніби співак придбав усе на найближчій барахолці за найнижчими цінами.

[ + – ] Джастін Бібер у новому кампейні Balenciaga

На іншому кадрі він стоїть на фоні гаража в шкіряному бомбері, білій футболці і з мотоциклетною сумкою лейбла. Чорні спортивні штани, заправлені в шкарпетки і натягнуті вище, теж при ньому.

[ + – ] Ще один образ Джастіна Бібера Фото: Balenciaga

У кампанії бренду також брала участь 68-річна французька актриса Ізабель Юппер, яка з'явилася в сукні від Balenciaga на Каннському кінофестивалі на прем'єрі фільму "Все було добре". На знімках вона позує в тренчі, приспущеному на плечі, босоніжках на підборах і з маленькою чорною сумкою.

[ + – ] Ізабель Юппер Фото: Balenciaga

Участь Бібера і Юппер у рекламній кампанії Balenciaga показала талант креативного директора бренду Демни Гвасалії притягувати протилежності, які у звичайному житті, здається, не мають нічого спільного, вважають модні оглядачі.

"Немає сумнівів у тому, що в Бібера психотична тяга до всього, до чого він торкається, зокрема до купівлі одягу, який відображає шалене споживання всього нового і "модного" поколінням Z і мілленіалами. У цій кампанії грошова й орієнтована на смак естетика хайпбера Бібера чудово вступає в протиріччя з елегантною Юппер, яка є символом класичних французьких кодексів Balenciaga в усій її чудовій чарівності", — пише Vogue.

[ + – ] Дорогий образ Бібера виглядає, ніби куплений у найближчій барахолці

Раніше ми писали про те, що в червні, коли, власне, і відбулися зйомки для нової кампанії бренду, Джастін Бібер у кросівках і костюмі від Celine зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Разом з ним була і дружина Гейлі Бібер, плаття якої також викликало неоднозначне сприйняття публіки.