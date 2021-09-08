Трамп будет комментировать боксерский поединок Холифилда и Белфорта в Голливуде

Бой между двумя экс-чемпионами состоится в 20-ую годовщину терактов 11 сентября, унесших более 3 тысяч жизней.

45-ый президент США Дональд Трамп решил вернуться к своему амплуа шоумена и заявил о том, что будет комментировать между бывшим чемпионом в двух дивизионах Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом, который состоится 11 сентября на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, Флорида, сообщает Deadline. К отцу присоединится Дональд Трамп-младший.

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На ринг Холифилд выйдет вместо экс-чемпиона мира в шести дивизионах Оскара Де Ла Хойи, госпитализированного с коронавирусом.

"Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие", – заявил Трамп.

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В 90-х бизнесмен устроил поединок Майка Тайсона и Майкла Спинкса в своем казино в Атлантик-Сити. Став 45-м президентом Соединенных Штатов, он помиловал осужденного "за путешествие с белой женщиной" более века назад темнокожего чемпиона в супертяжелом весе Джека Джонсона. На этой церемонии в Овальном кабинете присутствовали Леннокс Льюис, Деонтей Уайлдер и Сильвестр Сталлоне.

58-летний Холифилд последний раз выходил на ринг в 2011 году, когда отправил в нокаут Брайана Нильсена. Эксперты отмечают, что боксер, несмотря на возраст, находится в отличной спортивной форме. В 2020-м Эвандер готовился вернуться в бокс, однако коронавирус помешал этим планам. Сейчас он очень хочет повторить поединок с Майком Тайсоном.

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Комментарий Трампа будет доступен в "игровом эфире", но не будет основным, сообщает ESPN. Главный эфир проведут Джим Лэмпли, десятилетиями комментирующий платные бои, и бывший чемпион Шон Портер.

До того, как податься в политику и стать президентом США, Дональд Трамп был владельцем конкурса "Мисс Вселенная". Его можно было увидеть в качестве приглашенного гостя в ряде кинофильмов и телесериалах. А с 2004 по 2015 год он вел и был продюсером реалити-шоу "Кандидат" на телеканале NBC.

Дональд Трамп пытался второй раз побороться за кресло американского президента, однако проиграл демократу Джо Байдену.