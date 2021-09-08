Трамп коментуватиме боксерський поєдинок Холіфілда і Белфорта в Голлівуді

Бій між двома ексчемпіонами відбудеться у 20-ту річницю терактів 11 вересня, які забрали понад 3 тисячі життів.

45-й президент США Дональд Трамп вирішив повернутися до свого амплуа шоумена і заявив про те, що буде коментувати бій між колишнім чемпіоном у двох дивізіонах Евандером Холіфілдом і ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом, який відбудеться 11 вересня на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голлівуді, Флорида, повідомляє Deadline. До батька приєднається Дональд Трамп-молодший.

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На ринг Холіфілд вийде замість ексчемпіона світу в шести дивізіонах Оскара Де Ла Хойї, госпіталізованого з коронавірусом.

"Я люблю великих бійців і великі бої. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ними в суботу ввечері і поділюся своїми думками на рингу. Ви не захочете пропустити цю особливу подію", — заявив Трамп.

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У 90-х бізнесмен влаштував поєдинок Майка Тайсона і Майкла Спінкса у своєму казино в Атлантик-Сіті. Ставши 45-м президентом Сполучених Штатів, він помилував засудженого "за подорож з білою жінкою" понад століття тому темношкірого чемпіона в суперважкій вазі Джека Джонсона. На цій церемонії в Овальному кабінеті були присутні Леннокс Льюїс, Деонтей Вайлдер і Сильвестр Сталлоне.

58-річний Холіфілд востаннє виходив на ринг у 2011 році, коли відправив у нокаут Браяна Нільсена. Експерти зазначають, що боксер, незважаючи на вік, перебуває у відмінній спортивній формі. У 2020-му Евандер готувався повернутися в бокс, проте коронавірус завадив цим планам. Зараз він дуже хоче повторити поєдинок з Майком Тайсоном.

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Коментар Трампа буде доступний в "ігровому ефірі", але не буде основним, повідомляє ESPN. Головний ефір проведуть Джим Лемпл, який десятиліттями коментує платні бої, і колишній чемпіон Шон Портер.

До того, як податися в політику і стати президентом США, Дональд Трамп був власником конкурсу "Міс Всесвіт". Його можна було побачити в ролі запрошеного гостя в ряді кінофільмів і телесеріалах. А з 2004 по 2015 рік він вів і був продюсером реаліті-шоу "Кандидат" на телеканалі NBC.

Дональд Трамп намагався вдруге поборотися за крісло американського президента, однак програв демократу Джо Байдену.