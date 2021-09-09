Стало известно, как Катя Осадчая назовет сына

На выбор имени для мальчика у родителей ушло около трех недель.

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в третий раз стала мамой 19 августа, и ее супруг, шоумен и актер Юрий Горбунов определились с именем для новорожденного, о чем стало известно в эфире программы "Твой день" на "1+1", куда были приглашены супруги.

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В студии многодетная мама рассказала, что выбор имени у родителей ребенка занял около трех недель, и в результате они решили, что назовут сына Даниилом, что в переводе с древнееврейского означает "Бог мой судья".

По словам Катерины, на первые съемки она вышла уже через пять дней после родов, что немало удивило ее друзей, знакомых и коллег. Однако телеведущая отметила, что "договорилась" с малышом и теперь за три часа перерыва между кормлениями успевает сделать очень много.

По словам знаменитости, ребенок меняется практически каждый день, и она очень много фотографирует его на телефон и даже пригласила профессионала для первой серьезной фотосессии.

[ + – ] На съемки программы Осадчая приехала в перерывах между кормлениями

Осадчая, помимо семейных новостей, приоткрыла завесу над новым сезоном своей программы "Светская жизнь". Ведущая обещает, что он будет насыщенный и очень интересный, а одной из "фишек" станет интервью с женой премьер-министра Дениса Шмыгаля. Кроме того, теперь программа будет выходить по воскресеньям в 18:30, чтобы больше зрителей могли ее увидеть.

Напомним, Катя Осадчая родила третьего сына на Ореховый спас, и на родах присутствовал ее супруг Юрий Горбунов, с которым ведущая в браке с 2017 года. Пара воспитывает старшего сына Ивана, ему сейчас четыре года, а также у Катерины от первого брака есть 18-летний сын Илья, который в этом году стал студентом престижного американского вуза – Университета Мэриленда.

Уже после родов в продажу поступил журнал Viva, на обложке которого Осадчая позирует на последнем месяце беременности.