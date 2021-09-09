Стало відомо, як Катя Осадча назве сина

На вибір імені для хлопчика у батьків пішло близько трьох тижнів.

Українська телеведуча Катя Осадча, яка втретє стала мамою 19 серпня, і її чоловік, шоумен і актор Юрій Горбунов, визначилися з ім'ям для новонародженого, про що стало відомо в ефірі програми "Твій день" на "1+1", куди було запрошене подружжя.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У студії багатодітна мама розповіла, що вибір імені в батьків дитини зайняв близько трьох тижнів, і в результаті вони вирішили, що назвуть сина Данилом, що в перекладі зі староєврейської означає "Бог мій суддя".

За словами Катерини, на перші зйомки вона вийшла вже через п'ять днів після пологів, що дуже здивувало її друзів, знайомих і колег. Однак телеведуча зазначила, що "домовилася" з малюком і тепер за три години перерви між годуваннями встигає зробити дуже багато.

За словами знаменитості, дитина змінюється практично щодня, і вона дуже багато фотографує її на телефон і навіть запросила професіонала для першої серйозної фотосесії.

[ + – ] На зйомки програми Осадча приїхала в перервах між годуваннями

Осадча, крім сімейних новин, відкрила завісу над новим сезоном своєї програми "Світське життя". Ведуча обіцяє, що він буде насичений і дуже цікавий, а однією з "фішок" стане інтерв'ю з дружиною прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Крім того, тепер програма виходитиме щонеділі о 18:30, щоб більше глядачів могли її побачити.

Нагадаємо, Катя Осадча народила третього сина на Горіховий спас, і на пологах був присутній її чоловік Юрій Горбунов, з яким ведуча в шлюбі з 2017 року. Пара виховує старшого сина Івана, йому зараз чотири роки, а також у Катерини від першого шлюбу є 18-річний син Ілля, який цього року став студентом престижного американського вузу — Університету Меріленда.

Вже після пологів у продаж надійшов журнал Viva, на обкладинці якого Осадча позує на останньому місяці вагітності.