Ирина Шейк появилась на публике с короткой стрижкой

Модель избавилась от длинных волос, отдав предпочтение графическому каре с челкой. Однако больше, чем ее прическа, внимание присутствующих привлек наряд российской супермодели.

Российская супермодель Ирина Шейк удивила поклонников обновленным имиджем, мнение на который у ее поклонников разделилось. Снимками она поделилась на своей странице в соцсети.

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Ирина появилась на вечеринке Bvlgari в Сохо (Нью-Йорк) с короткой стрижкой, плотном оранжевом металлизированном боди-корсете LaQuan Smith и очень широких штанах-карго Attico с низкой посадкой и множеством карманов. Образ она дополнила бежевыми босоножками на шпильке и украшениями Bvlgari.

Чтобы еще больше подчеркнуть свою новую прическу, красиво обрамляющую ее лицо, Шейк сделала "мокрую" укладку.

На вечеринке модель появилась не одна, а в компании своего агента и давнего друга Али Кавусси. При этом она держала его за руку, что сразу же бросилось в глаза присутствующим. Как известно, на данный момент у Ирины нет отношений.

Поклонники россиянки по-разному восприняли наряд супермоделиЕсли одни оценили ее смелость, то другие отметили, что корсет ей явно маловат и слишком пережимает грудь.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о романе между Ириной Шейк и бывшим мужем Ким Кардашьян, рэпером Канье Уэстом. Пара даже вместе летала во Францию, где музыкант отпраздновал свой день рождения. Позже супермодель опровергла все слухи о романе.