Ірина Шейк з'явилася на публіці з короткою стрижкою

Модель позбулася довгого волосся, віддавши перевагу графічному каре з чубчиком. Однак, більше, ніж її зачіска, увагу присутніх привернув наряд російської супермоделі.

Російська супермодель Ірина Шейк здивувала шанувальників оновленим іміджем, думки щодо якого в її шанувальників розділилися. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

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Ірина з'явилася на вечірці Bvlgari в Сохо (Нью-Йорк) з короткою стрижкою, щільному помаранчевому металізованому боді-корсеті LaQuan Smith і дуже широких штанях-карго Attico з низькою посадкою і безліччю кишень. Образ вона доповнила бежевими босоніжками на шпильці і прикрасами Bvlgari.

Щоб ще більше підкреслити свою нову зачіску, що красиво обрамляє її обличчя, Шейк зробила "мокру" укладку.

На вечірці модель з'явилася не одна, а в компанії свого агента і давнього друга Алі Кавуссі. При цьому вона тримала його за руку, що відразу ж впало в очі присутнім. Як відомо, наразі в Ірини немає відносин.

Шанувальники росіянки по-різному сприйняли наряд супермоделі. Якщо одні оцінили її сміливість, то інші зазначили, що корсет їй явно замалий і занадто облягає груди.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про роман між Іриною Шейк і колишнім чоловіком Кім Кардаш'ян, репером Каньє Вестом. Пара навіть разом літала до Франції, де музикант відсвяткував свій день народження. Пізніше супермодель спростувала всі чутки про роман.