Венецианский кинофестиваль 2021: итоги и главные награды биеннале

Главными триумфаторами 78-го Венецианского кинофестиваля, проходившего на острове Лидо, стали женщины.

11 сентября в Италии завершился ежегодный Венецианский кинофестиваль 2021. Итоги международного кинофестиваля опубликованы на официальном сайте биеннале.

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В этом году Украину на 78-м Венецианском кинофестивале представляли сразу три ленты: фильм Валентина Васяновича "Отблеск", который попал в основную конкурсную программу, "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша были направлены в секцию "Горизонты".

Награду за лучший фильм по итогам международного кинофестиваля получила французский режиссер Одри Диван с картиной "Событие". В своем фильме режиссер подняла тему запрещенных абортов во Франции в 1963 году и показала историю жизни студентки Энн, которой нелегально пришлось перервать свою беременность.

Главные награды 78-го Венецианского кинофестиваля 2021

"Золотой лев" — Одри Диван за фильм "Событие"

"Серебряный лев" — Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса"

Гран-при — Паоло Соррентино за фильм "Рука Бога"

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Пенелопа Крус, фильм "Параллельные матери"

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Джон Арсилла, фильм "На работе 2: Исчезнувшая восьмерка"

Спецприз жюри фестиваля — Микеланджело Фраммартино, фильм "Дыра"

"Золотая Озелла" за лучший сценарий — Мэгги Джилленхол, фильм "Пропавшая дочь"

Приз имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту — Филиппо Скотти, "Рука Бога"

"Лев будущего" — Моника Стэн и Георге Чипер-Лиллемарк, "Имакулат"

Почетный "Золотой лев" — Роберто Бениньи и Джейми Ли Кертис

Гран-при в секции "Extra" — Теэму Никки, "Слепой мужчина, который не хотел видеть Титаник"

Секция "Горизонты"

Гран-при — Лауринас Барейша, "Пилигримы"

Приз за режиссуру — Эрик Гравель, "Полный рабочий день"

Специальный приз жюри — Киро Руссо, "Большой шаг"

Приз лучшему актеру — Писет Чхун, "Белое здание"

Приз лучшей актрисе — Лор Калами, "Полный рабочий день"

Приз за лучший сценарий — Иван Остроховский, Петер Керекеш, "Цензорка" (фильм создан в копродукции Украины, Словакии и Чехии)

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как украинский фильм "Отблеск" будет бороться за "Золотого льва" на 78-м Венецианском кинофестивале.

Также Фокус показывал самые яркие образы с красной дорожки Венецианского фестиваля и рассказывал, кто из селебрити радовал поклонников шикарными нарядами.