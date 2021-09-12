Венецианский кинофестиваль 2021: итоги и главные награды биеннале
Главными триумфаторами 78-го Венецианского кинофестиваля, проходившего на острове Лидо, стали женщины.
11 сентября в Италии завершился ежегодный Венецианский кинофестиваль 2021. Итоги международного кинофестиваля опубликованы на официальном сайте биеннале.
В этом году Украину на 78-м Венецианском кинофестивале представляли сразу три ленты: фильм Валентина Васяновича "Отблеск", который попал в основную конкурсную программу, "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша были направлены в секцию "Горизонты".
Награду за лучший фильм по итогам международного кинофестиваля получила французский режиссер Одри Диван с картиной "Событие". В своем фильме режиссер подняла тему запрещенных абортов во Франции в 1963 году и показала историю жизни студентки Энн, которой нелегально пришлось перервать свою беременность.
Главные награды 78-го Венецианского кинофестиваля 2021
"Золотой лев" — Одри Диван за фильм "Событие"
"Серебряный лев" — Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса"
Гран-при — Паоло Соррентино за фильм "Рука Бога"
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Пенелопа Крус, фильм "Параллельные матери"
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Джон Арсилла, фильм "На работе 2: Исчезнувшая восьмерка"
Спецприз жюри фестиваля — Микеланджело Фраммартино, фильм "Дыра"
"Золотая Озелла" за лучший сценарий — Мэгги Джилленхол, фильм "Пропавшая дочь"
Приз имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту — Филиппо Скотти, "Рука Бога"
"Лев будущего" — Моника Стэн и Георге Чипер-Лиллемарк, "Имакулат"
Почетный "Золотой лев" — Роберто Бениньи и Джейми Ли Кертис
Гран-при в секции "Extra" — Теэму Никки, "Слепой мужчина, который не хотел видеть Титаник"
Секция "Горизонты"
Гран-при — Лауринас Барейша, "Пилигримы"
Приз за режиссуру — Эрик Гравель, "Полный рабочий день"
Специальный приз жюри — Киро Руссо, "Большой шаг"
Приз лучшему актеру — Писет Чхун, "Белое здание"
Приз лучшей актрисе — Лор Калами, "Полный рабочий день"
Приз за лучший сценарий — Иван Остроховский, Петер Керекеш, "Цензорка" (фильм создан в копродукции Украины, Словакии и Чехии)
Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как украинский фильм "Отблеск" будет бороться за "Золотого льва" на 78-м Венецианском кинофестивале.
Также Фокус показывал самые яркие образы с красной дорожки Венецианского фестиваля и рассказывал, кто из селебрити радовал поклонников шикарными нарядами.