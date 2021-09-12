Венеційський кінофестиваль 2021: підсумки і головні нагороди бієнале

Головними тріумфаторами 78-го Венеційського кінофестивалю, який проходив на острові Лідо, стали жінки.

11 вересня в Італії завершився щорічний Венеційський кінофестиваль 2021. Підсумки міжнародного кінофестивалю опубліковані на офіційному сайті бієнале.

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Цього року Україну на 78-му Венеційському кінофестивалі представляли відразу три стрічки: фільм Валентина Васяновича "Відблиск", який потрапив в основну конкурсну програму, "Носоріг" Олега Сенцова і "Цензорка" Петера Керекеша були спрямовані в секцію "Горизонти".

Нагороду за кращий фільм за підсумками міжнародного кінофестивалю отримала французький режисер Одрі Диван з картиною "Подія". У своєму фільмі режисер підняла тему заборонених абортів у Франції в 1963 році і показала історію життя студентки Енн, якій нелегально довелося перервати свою вагітність.

Головні нагороди 78-го Венеційського кінофестивалю 2021

"Золотий лев" — Одрі Диван за фільм "Подія"

"Срібний лев" — Джейн Кемпіон за фільм "Влада пса"

Гран-прі — Паоло Соррентіно за фільм "Рука Бога"

Кубок Вольпі за кращу жіночу роль — Пенелопа Крус, фільм "Паралельні матері"

Кубок Вольпі за кращу чоловічу роль — Джон Арсілла, фільм "На роботі 2: Зникла вісімка"

Спецприз журі фестивалю — Мікеланджело Фраммартіно, фільм "Діра"

"Золота Озелла" за найкращий сценарій — Меггі Джиллєнхол, фільм "Зникла дочка"

Приз імені Марчелло Мастроянні найкращому молодому артисту — Філіппо Скотті, "Рука Бога"

"Лев майбутнього" — Моніка Стен і Георге Чіпер-Ліллемарк, "Імакулат"

Почесний "Золотий лев" — Роберто Беніньї і Джеймі Лі Кертіс

Гран-прі в секції "Extra" — Теему Ніккі, "Сліпий чоловік, який не хотів бачити Титанік"

Секція "Горизонти"

Гран-прі — Лаурінас Барейша, "Пілігрими"

Приз за режисуру — Ерік Гравель, "Повний робочий день"

Спеціальний приз журі — Кіро Руссо, "Великий крок"

Приз кращому акторові — Пісет Чхун, "Білий будинок"

Приз найкращій актрисі — Лор Калами, "Повний робочий день"

Приз за кращий сценарій — Іван Остроховський, Петер Керекеш, "Цензорка" (фільм створено у копродукції України, Словаччини та Чехії)

Раніше Фокус в своїй статті розповідав, як український фільм "Відблиск" буде боротися за "Золотого лева" на 78-му Венеційському кінофестивалі.

Також Фокус показував найяскравіші образи з червоної доріжки Венеційського фестивалю і розповідав, хто з селебріті радував шанувальників шикарними нарядами.