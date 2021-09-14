Выбор редактора: Анна Винтур рассказала о самых знаковых образах Met Gala

преддверии Бала Института костюма, главред Vogue записала ролик в котором рассказала о том, какие наряды ее впечатлили больше всего за всю историю Met Gala

Met Gala 2021 стал настоящим событием года, потому что в 2020-м он не проводился из-за пандемии коронавируса. Однако сейчас, хоть гостям и пришлось надевать маски в помещении и отказаться от приветственных поцелуев, мероприятие все же состоялось. А хозяйка вечера, Анна Винтур, рассказала, какие наряды селебрити она считает самыми впечатляющими. Об этом пишет Vogue.

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Бессменный главный редактор американского Vogue записала десятиминутный ролик, в котором рассказала о знаковых образах за всю историю благотворительного бала Met Gala.

Винтур в видеоролике сидит в святая святых Vogue – своем кабинете, и листает толстый фотоальбом, в котором собраны снимки селебрити с Met Gala. Слева от нее стаканчик с кофе, а справа – чашка с ручками.

Анна листает альбом и комментирует наряды знаменитостей. Судя по толщине альбома, снимков там много, но внимания Винтур удостоились лишь некоторые.

Первый образ, который она отметила – это блестящее алое платье Бьянки Джаггер, в котором она посетила Met Gala в 1974 году. Наряд от бренда Halston Анна отметила с особым вниманием.

"Бьянка Джаггер была музой Холстона, и если вы посмотрите на эту невероятную фотографию, вы поймете, почему", — говорила Винтур.

[ + – ] Бьянка Джаггер и Мик Джаггер в 1974 году Фото: Скриншот

Также она отметила дебютное появление певицы Шер на балу и ее культовое "голое" платье, расшитое пайетками и перьями.

[ + – ] Шер и ее "голое" платье Фото: Getty Images

Неожиданно редактор отметила и дебютное появление Лив Тайлер и Стеллы Маккартни. Подруги выбрали для бала рваные футболки с принтом. И хоть это было не совсем в стиле Met Gala, но, по мнению Винтур, они опередили тренды.

[ + – ] Лив Тайлер и Стелла Маккартни Фото: Скриншот

Наряд Сары Джессики Паркер в 2005 году, ради которого она несколько летала в Лондон, также удостоился внимания Винтур. Тогда на Met Gala актрисе удалось заполучить самого завидного кавалера – дизайнера Александра Маккуина, автора ее платья. Александр имел репутацию затворника и редко посещал приемы.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Александр Маккуин Фото: Скриншот

Также Винтур отметила образы Бейонсе, платье-яичницу Рианны, которое долгое время называли самым спорным нарядом бала, ее же наряд в стиле Папы Римского, наряд Чедвика Боузмана, дебют Опры Уинфри и Фрэнсис Макдорманд.

[ + – ] Рианна в платье-яичнице Фото: Скриншот

Завершила Анна свой экскурс в историю Met Gala упоминанием эффектного появления Леди Гага на балу в 2019 году. Тогда она четыре раза меняла наряды и стала главным событием вечера.

[ + – ] Эффектный выход Леди Гага на Met Gala 2019

Какие наряды с Met Gala 2021 приглянулись Анне, пока неизвестно. Бал только завершился, и Фокус уже собрал самые эффектные образы гостей с красной дорожки. В этом году тема вечера звучала так "В Америке: модный лексикон".

А также самые впечатляющие дебюты балов прошлых лет. Напомним, в свое время Met Gala посещала даже принцесса Диана, чье платье в бельевом стиле стало тогда настоящим событием в модном мире.