Вибір редактора: Анна Вінтур розповіла про найзнаковіші образи Met Gala

Напередодні Балу Інституту костюма головна редакторка Vogue записала ролик, у якому розповіла про те, які вбрання її вразили найбільше за всю історію Met Gala

Met Gala 2021 став справжньою подією року, тому що в 2020-му його не проводили через пандемію коронавірусу. Однак зараз, хоч гостям і довелося вдягати маски в приміщенні і відмовитися від вітальних поцілунків, захід все ж відбувся. А господиня вечора, Анна Вінтур, розповіла, які вбрання селебріті вона вважає найбільш вражаючими. Про це пише Vogue.

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Беззмінна головна редакторка американського Vogue записала десятихвилинний ролик, у якому розповіла про знакові образи за всю історію благодійного балу Met Gala.

Вінтур в відеоролику сидить у святая святих Vogue — своєму кабінеті, і гортає товстий фотоальбом, у якому зібрані знімки селебріті з Met Gala. Зліва від неї стаканчик із кавою, а праворуч — чашка з ручками.

Анна гортає альбом і коментує наряди знаменитостей. Судячи з товщини альбому, знімків там багато, але уваги Вінтур удостоїлися лише деякі.

Перший образ, який вона відзначила, — це блискуча яскраво-червона сукня Б'янки Джаггер, у якій вона відвідала Met Gala в 1974 році. Наряд від бренду Halston Анна зазначила з особливою увагою.

"Б'янка Джаггер була музою Голстона, і якщо ви подивитеся на цю неймовірну фотографію, ви зрозумієте, чому", — говорила Вінтур.

[ + – ] Б'янка Джаггер і Мік Джаггер у 1974 році Фото: Скриншот

Також вона відзначила дебютну появу співачки Шер на балу і її культову "голу" сукню, розшиту паєтками та пір'ям.

[ + – ] Шер і її "гола" сукня Фото: Getty Images

Несподівано редакторка відзначила і дебютну появу Лів Тайлер і Стелли Маккартні. Подруги вибрали для балу рвані футболки з принтом. І хоч це було не зовсім у стилі Met Gala, але, на думку Вінтур, вони випередили тренди.

[ + – ] Лів Тайлер і Стелла Маккартні Фото: Скриншот

Наряд Сари Джесіки Паркер у 2005 році, заради якого вона кілька літала в Лондон, також удостоївся уваги Вінтур. Тоді на Met Gala актрисі вдалося роздобути найзавиднішого кавалера — дизайнера Александра Маккуїна, автора її сукні. Александр мав репутацію затворника і рідко відвідував прийоми.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер і Александр Маккуїн Фото: Скриншот

Також Вінтур відзначила образи Бейонсе, сукню-яєчню Ріанни, яку довгий час називали найбільш спірним нарядом балу, її ж образ у стилі Папи Римського, наряд Чедвіка Боузмана, дебют Опри Вінфрі і Френсіс Макдорманд.

[ + – ] Ріанна у сукні-яєчні Фото: Скриншот

Завершила Анна свій екскурс в історію Met Gala згадкою ефектної появи Леді Гаги на балу в 2019 році. Тоді вона чотири рази змінювала наряди і стала головною подією вечора.

[ + – ] Ефектний вихід Леді Гаги на Met Gala 2019

Які наряди з Met Gala 2021 сподобалися Анні, поки невідомо. Бал тільки завершився, і Фокус уже зібрав найефектніші образи гостей із червоної доріжки. Цього року тема вечора звучала так: "В Америці: модний лексикон".

А також найбільш вражаючі дебюти балів минулих років. Нагадаємо, свого часу Met Gala відвідувала навіть принцеса Діана, чия сукня в білизняному стилі стала тоді справжньою подією в модному світі.