Ирина Шейк, Рианна и Бруклин Бекхэм. Самые яркие пары Met Gala 2021

На Met Gala в центре внимания всегда оказываются наряды знаменитостей. Но селебрити, пришедшие парами – это всегда интересно

На Met Gala 2021 случилось немало интересного, до сих пор обсуждают черный тотал-лук Ким Кардашьян, и платье Билли Айлиш, которая ранее принципиально не носила платьев, но внимания удостоились и селебрити, пришедшие парами на главное модное событие года.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Впервые в свет как пара вышли Рианна и A$AP Rocky. Также поступили Зои Кравиц и Ченнинг Татум, которые недавно начали встречаться, и, как сообщают инсайдеры, "очень счастливы вместе".

Подтвердили свои отношения режиссер Тайка Вайтити и певица Рита Ора. А Джастин Бибер с женой Хейли Болдуин-Бибер в очередной раз доказали, что являются одной из самых стильных звездных пар.

Итак, Фокус собрал пять самых ярких пар на Met Gala 2021

Рианна и ASAP Rocky

[ + – ] Рианна и ASAP Rocky Фото: Getty Images

Появление Рианны, признанной "королевы" Met Gala в черном наряде от Balenciaga произвело фурор. Ее кавалер ASAP Rocky решил не отставать и явился в лоскутном одеяле. Вместе пара смотрелась изумительно.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц

[ + – ] Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Getty Images

Зои Кравиц отличилась на Балу Института костюма своим "голым" платьем-сеткой. Ченнинг был более сдержан и выбрал классический вечерний костюм. На балу пара держалась сдержанно и не демонстрировала чувств.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Старший сын четы Бекхэмов — Бруклин Бекхэм выбрал для вечера костюм от Valentino, а его подруга Никола Пельтц розовое платье от Valentino Couture. Вместе пара смотрелась гармонично, но уж слишком серьезно. В жизни Бруклин и Никола ведут себя куда раскованней – если верить их соцсетям. Бруклин сделал тату – глаза Николы на затылке, а девушка уже практически стала членом их семьи и даже ездила с ними в отпуск.

Джастин Бибер и Хейли Бибер

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Самая стильная пара звезд в очередной раз подтвердила, что модные таблоиды не врут, называя их именно так. Джастин Бибер выбрал для вечера слегка авангардный костюм от La Maison Drew, а Хейли Бибер в Saint Laurent намекала, что тщательно изучила тему вечера "В Америке: модный лексикон" и обратилась за вдохновением к классике – наряду Одри Хепберн из "Завтрака у Тиффани".

Тайка Вайтити и Рита Ора

[ + – ] Тайка Вайтити и Рита Ора Фото: Getty Images

Оскароносный режиссер и известная певица начали встречаться только недавно, но уже успели взволновать поклонников своими свиданиями и прогулками по Нью-Йорку. Похоже, это любовь, а нет места лучше для демонстрации чувств, чем Met Gala. Ведь совместные фото получаются просто изумительными.

Напомним, на Met Gala 2021 произошло несколько модных событий, которые запомнятся надолго. Так, наряд Ким Кардашьян уже спровоцировал появление волны мемов, а актриса Кеке Палмер рассказала, чем кормят на торжественном ужине.