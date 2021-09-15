Ірина Шейк, Ріанна і Бруклін Бекхем. Найяскравіші пари Met Gala 2021

На Met Gala в центрі уваги завжди опиняються наряди знаменитостей. Але селебріті, які прийшли парами — це завжди цікаво.

На Met Gala 2021 сталося чимало цікавого, досі обговорюють чорний тотал-лук Кім Кардаш'ян, і сукню Біллі Айліш, яка раніше принципово не носила суконь, але уваги удостоїлися і селебріті, які прийшли парами на головну модну подію року.

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Уперше як пара вийшли Ріанна та A$AP Rocky. Також надійшли Зої Кравіц та Ченнінг Тейтум, які нещодавно почали зустрічатися, і, як повідомляють інсайдери, "дуже щасливі разом".

Підтвердили свої стосунки режисер Тайка Вайтіті та співачка Ріта Ора. А Джастін Бібер із дружиною Гейлі Болдвін-Бібер укотре довели, що є однією з найстильніших зіркових пар.

Отже, Фокус зібрав п'ять найяскравіших пар на Met Gala 2021

Ріанна та ASAP Rocky

[ + – ] Ріанна та ASAP Rocky Фото: Getty Images

Поява Ріанни, визнаної "королеви" Met Gala, в чорному вбранні від Balenciaga викликала фурор. Її кавалер ASAP Rocky вирішив не відставати і з'явився в ковдрі з клаптиків. Разом пара виглядала дивовижно.

Ченнінг Тейтум і Зої Кравіц

[ + – ] Ченнінг Тейтум і Зої Кравіц Фото: Getty Images

Зої Кравіц відзначилася на Балу Інституту костюма своєю "голою" сукнею-сіткою. Ченнінг був більш стриманий і вибрав класичний вечірній костюм. На балу пара трималася стримано і не демонструвала почуттів.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

[ + – ] Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Старший син подружжя Бекхемів — Бруклін Бекхем обрав для вечора костюм від Valentino, а його подруга Нікола Пельтц рожеву сукню від Valentino Couture. Разом пара виглядала гармонійно, але аж надто серйозно. У житті Бруклін і Нікола поводяться куди розкутіше — якщо вірити їхнім соцмережам. Бруклін зробив тату — очі Ніколи на потилиці, а дівчина вже практично стала членом їхньої сім'ї і навіть їздила з ними у відпустку.

Джастін Бібер і Гейлі Бібер

[ + – ] Джастін Бібер і Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Найстильніша пара зірок укотре підтвердила, що модні таблоїди не брешуть, називаючи їх саме так. Джастін Бібер обрав для вечора злегка авангардний костюм від La Maison Drew, а Гейлі Бібер у Saint Laurent натякала, що ретельно вивчила тему вечора "В Америці: модний лексикон" і звернулася за натхненням до класики — вбрання Одрі Гепберн із "Сніданку у Тіффані".

Тайка Вайтіті та Ріта Ора

[ + – ] Тайка Вайтіті та Ріта Ора Фото: Getty Images

Оскароносний режисер і відома співачка почали зустрічатися тільки нещодавно, але вже встигли схвилювати шанувальників своїми побаченнями і прогулянками по Нью-Йорку. Схоже, це любов, а немає місця краще для демонстрації почуттів, ніж Met Gala. Адже спільні фото виходять просто дивовижними.

Нагадаємо, на Met Gala 2021 відбулося кілька модних подій, які запам'ятаються надовго. Так, наряд Кім Кардаш'ян уже спровокував появу хвилі мемів, а акторка Кеке Палмер розповіла, чим годують на урочистій вечері.