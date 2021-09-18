Тренды осени 2021: топ-6 свадебных образов сезона

Многие выбирают для бракосочетания раннюю осень, когда еще тепло, но уже не знойно, а невеста может одеться соответственно желаниям, а не так, как диктует погода.

На смену летнему свадебному сезону приходит осенний, который будет еще продолжатся до ноября. Это значит, что еще есть время подготовить не только само торжество, но и выбрать идеальный наряд. Тренды осени 2021 года весьма разнообразны и продиктованы модными тенденциями в целом, а также самыми шикарными свадьбами этого года. Звездные невесты диктуют моду.

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Фокус собрал топ-6 свадебных образов, которые захочет примерить каждая невеста.

Драпировки в греческом стиле

[ + – ] Тренды осени 2021 - свадебные платья с драпировками в греческом стиле Фото: Vogue

Свадебные платья с драпировками – это наследие легендарного дизайнера 1930-х — Жермен Эмили Кребс, известной, как Мадам Гре. Мадам не кроила, а "лепила" свои платья прямо на моделях, драпируя складки. Она мечтала стать скульптором, что и оказало влияние. Свадебные платья с драпировками и складками – это главный тренд осени 2021. Такие платья смотрятся одновременно торжественно и элегантно, а еще потрясающе сидят по фигуре.

Брючный свадебный костюм

[ + – ] Тренды осени 2021 - брюки в качестве свадебного наряда Фото: Vogue

Когда икона моды Бьянка Джаггер в 1971 году выбрала для своей свадьбы с Миком Джаггером костюм с жакетом, это было смело и откровенно. Современные невесты пошли дальше – они выбирают комфорт, ведь в особенный день хочется расслабиться, а не следить за пышной юбкой. Тем более что задают селебрити – Амаль Клуни тоже выходила замуж в брюках, а ее называют одной из самых элегантных женщин в мире.

Брюки со шлейфом

[ + – ] Тренды осени 2021 - брючный костюм со шлейфом Фото: Vogue

Еще одна вариация свадебного наряда – комбинезон, или брючный костюм со шлейфом. Именно в таком ансамбле выходила замуж известная украинская теннисистка Элина Свитолина. При желании пышный шлейф можно сделать съемным и тогда невесте ничто не помешает веселиться.

Мини-платье для свадебного торжества

[ + – ] Тренды осени 2021 - свадебное мини-платье Фото: Vogue

Традиционно, свадебное платье должно быть до пят. Это придает невесте романтичный и невинный облик, а еще день свадьбы – именно тот день, когда можно почувствовать себя принцессой в пышном платье. Мини-платья невесты обычно выбирают в качестве второго наряда, когда торжественная часть праздника сменяется на танцы и вечеринку. Но сейчас все больше невест выбирают мини-платья и на главную церемонию. Ведь это свежо, современно и удобно. А еще не придется поднимать подол, чтобы продемонстрировать туфельки.

Викторианский стиль — для классической свадьбы

[ + – ] Тренды осени 2021 - свадебное платье в викторианском стиле Фото: Vogue

Объемные рукава, высокие воротники, оборки, закрытое декольте – в свадебную моду вторгается ретро: платья в викторианском стиле. Именно такие наряды в винтажном стиле выбирали для себя в этом году Китти Спенсер и крестница принца Чарльза Индия Хикс. Обычно наряды в таком стиле не требуют дополнительных аксессуаров – даже тиарой можно пренебречь, ограничившись серьгами и кольцом, которое наденет жених на палец невесты перед алтарем.

Хиппи-стиль и необычные аксессуары

[ + – ] Тренды осени 2021 - свадебное платье в хиппи-стиле Фото: Vogue

Противоположность викторианской сдержанности – хиппи-стиль. Он предполагает открытые плечи, натуральные ткани, романтичные кружева, свободные линии. Зачастую невесты дополняют такие платья необычными аксессуарами – венками из цветов, или накидками с капюшонами, а также идут к алтарю босиком. Хорошо с таким платьем смотрятся украшения в этно-стиле.

Длинная фата или кокетливая шляпка?

[ + – ] Очень длинная фата со шлейфом будет ниспадать красивыми складками Фото: Vogue

Есть изменения в трендах и головных уборов. Если раньше фата могла быть до талии, то теперь стилисты, насмотревшись на невест из королевских семей, позволяют выбирать между очень длинной фатой со шлейфом, которая будет ниспадать красивыми складками, но потребует помощи пажей — и между кокетливым головным убором с маленькой вуалью.

[ + – ] Невеста может выбрать кокетливый головной убор с маленькой вуалью Фото: Vogue

Впрочем, от вуали можно и отказаться, украсив волосы цветами и перьями.

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