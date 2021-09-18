Тренди осені 2021: топ-6 весільних образів сезону

Багато хто вибирає для одруження ранню осінь, коли ще тепло, але вже не спекотно, а наречена може одягнутися відповідно до бажань, а не так, як диктує погода.

На зміну літньому весільному сезону приходить осінній, який ще триватиме до листопада. Це означає, що ще є час підготувати не тільки саме торжество, але й обрати ідеальний наряд. Тренди осені 2021 року досить різноманітні та продиктовані модними тенденціями в цілому, а також найшикарнішими весіллями цього року. Зіркові наречені диктують моду.

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Фокус зібрав топ-6 весільних образів, які захоче приміряти кожна наречена.

Драпірування в грецькому стилі

[ + – ] Тренди осені 2021 — весільні сукні з драпіруванням у грецькому стилі Фото: Vogue

Весільні сукні з драпіруванням — це спадщина легендарної дизайнерки 1930-х — Жермен Емілі Кребс, відомої, як Мадам Гре. Мадам не кроїла, а "ліпила" свої сукні прямо на моделях, драпіруючи складки. Вона мріяла стати скульпторкою, що й вплинуло. Весільні сукні з драпіруванням і складками — це головний тренд осені 2021. Такі сукні виглядають одночасно урочисто й елегантно, а ще приголомшливо сидять по фігурі.

Брючний весільний костюм

[ + – ] Тренди осені 2021 — штани як весільне вбрання Фото: Vogue

Коли ікона моди Б'янка Джаггер у 1971 році вибрала для свого весілля з Міком Джаггером костюм із жакетом, це було сміливо та відверто. Сучасні наречені пішли далі — вони вибирають комфорт, адже в особливий день хочеться розслабитися, а не стежити за пишною спідницею. Тим паче, що задають селебріті — Амаль Клуні теж виходила заміж у брюках, а її називають однією з найбільш елегантних жінок у світі.

Штани зі шлейфом

[ + – ] Тренди осені 2021 — брючний костюм зі шлейфом Фото: Vogue

Ще одна варіація весільного наряду — комбінезон, або брючний костюм зі шлейфом. Саме в такому ансамблі виходила заміж відома українська тенісистка Еліна Світоліна. За бажанням пишний шлейф можна зробити знімним і тоді нареченій ніщо не завадить веселитися.

Мінісукня для весільного торжества

[ + – ] Тренди осені 2021 — весільна мінісукня Фото: Vogue

Традиційно, весільна сукня має бути до п'ят. Це надає нареченій романтичний і невинний вигляд, а ще день весілля — саме той день, коли можна відчути себе принцесою в пишній сукні. Мінісукні наречені зазвичай вибирають як другий наряд, коли урочиста частина свята змінюється на танці та вечірку. Але зараз все більше наречених вибирають мінісукні й на головну церемонію. Адже це свіжо, сучасно та зручно. А ще не доведеться піднімати поділ, щоб продемонструвати туфельки.

Вікторіанський стиль — для класичного весілля

[ + – ] Тренди осені 2021 — весільна сукня у вікторіанському стилі Фото: Vogue

Об'ємні рукави, високі коміри, оборки, закрите декольте — у весільну моду вторгається ретро: сукні у вікторіанському стилі. Саме такі наряди у вінтажному стилі вибирали для себе цьогоріч Кітті Спенсер і хрещениця принца Чарльза Індія Хікс. Зазвичай наряди в такому стилі не вимагають додаткових аксесуарів — навіть тіарою можна знехтувати, обмежившись сережками й каблучкою, яку одягне наречений на палець нареченої перед вівтарем.

Хіпі-стиль і незвичайні аксесуари

[ + – ] Тренди осені 2021 — весільна сукня в хіпі-стилі Фото: Vogue

Протилежність вікторіанській стриманості — хіпі-стиль. Він передбачає відкриті плечі, натуральні тканини, романтичні мережива, вільні лінії. Найчастіше наречені доповнюють такі сукні незвичайними аксесуарами — вінками з квітів, або накидками з капюшонами, а також йдуть до вівтаря босоніж. Добре з такою сукнею виглядають прикраси в етно-стилі.

Довга фата чи кокетливий капелюшок?

[ + – ] Дуже довга фата зі шлейфом спадатиме красивими складками Фото: Vogue

Є зміни в трендах і головних уборах. Якщо раніше фата могла бути до талії, то тепер стилісти, надивившись на наречених із королівських сімей, дозволяють вибирати між дуже довгою фатою зі шлейфом, яка спадатиме красивими складками, але вимагатиме допомоги пажів — і між кокетливим головним убором із маленькою вуаллю.

[ + – ] Наречена може вибрати кокетливий головний убір із маленькою вуаллю Фото: Vogue

Утім, від вуалі можна і відмовитися, прикрасивши волосся квітами і пір'ям.

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