Журналисты выяснили, сколько денег у семьи Кейт Миддлтон

Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон называли мезальянсом, потому что она не из знатного рода. Однако ее семья весьма богата

Когда принц Уильям объявил о помолвке с Кейт Миддлтон, многие британские таблоиды называли этот брак мезальянсом, а саму Кейт – Золушкой, которая вышла замуж за будущего наследника британского престола. Однако хоть герцогиня Кембриджская и не может похвастаться знатным происхождением, но Золушкой ее точно назвать нельзя. Ее семья очень богата. Об этом пишет Mirror.

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Предки герцогини со стороны матери были шахтерами. Родители Майкла, отца Кейт, во Вторую мировую работали шифровальщицей и военным пилотом. Майкл получил хорошее образование и работал пилотом в авиакомпании British Airways.

[ + – ] Родители Кейт Миддлтон: Майкл и Кэрол Фото: Getty Images

В 1987 году мать Кейт основала свою компанию по организации праздников — Partypieces. Именно это решение глобально повлияло на состояние семьи Миддлтонов. Майкл оставил работу и присоединился к семейному бизнесу. Оказалось, что продавать декор для свадеб, именин и прочих праздников весьма прибыльно. Сейчас состояние Миддлтонов оценивают в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Впрочем, после свадьбы Кейт с принцем состояние наверняка выросло, ведь пышное торжество стало отменной рекламой семейному делу.

Майкл и Кэрол дали свои детям отличное образование. Обучение Кейт в колледже обходилось более чем в 50 000 долларов в год. Но, как показало время, именно эта инвестиция оказалась самой выгодной. После колледжа Кейт поступила в университет St. Andrews и там встретила принца Уильяма.

Ее младший брат Джеймс занимался подбором персонала в сфере высоких технологий, а пережив клиническую депрессию, занялся продажей товаров для животных.

[ + – ] Джеймс Миддлтон со своей женой Ализе Тевенет Фото: Instagram jmidy

Пиппа Миддлтон сначала работала в компании родителей, а после стала модным обозревателем. В апреле 2012 года журнал Time даже включил ее в список 100 самых влиятельных людей в мире.

[ + – ] Пиппа Миддлтон с женихом Фото: Getty Images

А после свадьбы Кейт и Уильяма историки выяснили, что семья Миддлтонов все же имеет отношение к аристократии. Они связаны семейными узами с маркизом Лансдауном, который был премьер-министром Великобритании в 1782–1783 годах и даже с королем Эдуардом III.

Ранее журналисты показали дом, где выросли Кейт, Пиппа и Джеймс. Он расположен в живописной английской деревне и стоил полтора миллиона фунтов стерлингов.