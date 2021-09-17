Журналисты выяснили, сколько денег у семьи Кейт Миддлтон
Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон называли мезальянсом, потому что она не из знатного рода. Однако ее семья весьма богата
Когда принц Уильям объявил о помолвке с Кейт Миддлтон, многие британские таблоиды называли этот брак мезальянсом, а саму Кейт – Золушкой, которая вышла замуж за будущего наследника британского престола. Однако хоть герцогиня Кембриджская и не может похвастаться знатным происхождением, но Золушкой ее точно назвать нельзя. Ее семья очень богата. Об этом пишет Mirror.
Предки герцогини со стороны матери были шахтерами. Родители Майкла, отца Кейт, во Вторую мировую работали шифровальщицей и военным пилотом. Майкл получил хорошее образование и работал пилотом в авиакомпании British Airways.
В 1987 году мать Кейт основала свою компанию по организации праздников — Partypieces. Именно это решение глобально повлияло на состояние семьи Миддлтонов. Майкл оставил работу и присоединился к семейному бизнесу. Оказалось, что продавать декор для свадеб, именин и прочих праздников весьма прибыльно. Сейчас состояние Миддлтонов оценивают в 40 миллионов фунтов стерлингов.
Впрочем, после свадьбы Кейт с принцем состояние наверняка выросло, ведь пышное торжество стало отменной рекламой семейному делу.
Майкл и Кэрол дали свои детям отличное образование. Обучение Кейт в колледже обходилось более чем в 50 000 долларов в год. Но, как показало время, именно эта инвестиция оказалась самой выгодной. После колледжа Кейт поступила в университет St. Andrews и там встретила принца Уильяма.
Ее младший брат Джеймс занимался подбором персонала в сфере высоких технологий, а пережив клиническую депрессию, занялся продажей товаров для животных.
Пиппа Миддлтон сначала работала в компании родителей, а после стала модным обозревателем. В апреле 2012 года журнал Time даже включил ее в список 100 самых влиятельных людей в мире.
А после свадьбы Кейт и Уильяма историки выяснили, что семья Миддлтонов все же имеет отношение к аристократии. Они связаны семейными узами с маркизом Лансдауном, который был премьер-министром Великобритании в 1782–1783 годах и даже с королем Эдуардом III.
Ранее журналисты показали дом, где выросли Кейт, Пиппа и Джеймс. Он расположен в живописной английской деревне и стоил полтора миллиона фунтов стерлингов.