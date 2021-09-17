Журналісти з'ясували, скільки грошей у сім'ї Кейт Міддлтон

Шлюб принца Вільяма і Кейт Міддлтон називали мезальянсом, тому що вона не зі знатного роду. Однак її сім'я дуже багата

Коли принц Вільям оголосив про заручини з Кейт Міддлтон, багато британських таблоїдів називали цей шлюб мезальянсом, а саму Кейт — Попелюшкою, яка вийшла заміж за майбутнього спадкоємця британського престолу. Однак, хоч герцогиня Кембриджська і не може похвалитися знатним походженням, але Попелюшкою її точно назвати не можна. Її сім'я дуже багата. Про це пише Mirror.

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Предки герцогині з боку матері були шахтарями. Батьки Майкла, батька Кейт, у Другу світову працювали шифрувальницею і військовим пілотом. Майкл отримав гарну освіту і працював пілотом в авіакомпанії British Airways.

[ + – ] Батьки Кейт Міддлтон: Майкл і Керол Фото: Getty Images

У 1987 році мати Кейт заснувала свою компанію з організації свят — Partypieces. Саме це рішення глобально вплинуло на стан сім'ї Міддлтон. Майкл залишив роботу і приєднався до сімейного бізнесу. Виявилося, що продавати декор для весіль, іменин та інших свят досить прибутково. Зараз стан Міддлтонів оцінюють у 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Втім, після весілля Кейт із принцом статок напевно зріс, адже пишне торжество стало відмінною рекламою сімейної справи.

Майкл і Керол дали свої дітям чудову освіту. Навчання Кейт у коледжі обходилося більш ніж у 50 000 доларів на рік. Але, як показав час, саме ця інвестиція виявилася найвигіднішою. Після коледжу Кейт вступила до університету St. Andrews і там зустріла принца Вільяма.

Її молодший брат Джеймс займався підбором персоналу у сфері високих технологій, а переживши клінічну депресію, зайнявся продажем товарів для тварин.

[ + – ] Джеймс Міддлтон зі своєю дружиною Алізе Тевенет Фото: Instagram jmidy

Піппа Міддлтон спочатку працювала в компанії батьків, а потім стала модним оглядачем. У квітні 2012 року журнал Time навіть включив її в список 100 найвпливовіших людей на світі.

[ + – ] Піппа Міддлтон з нареченим Фото: Getty Images

А після весілля Кейт і Вільяма історики з'ясували, що сім'я Міддлтонів все ж має відношення до аристократії. Вони пов'язані сімейними узами з маркізом Лансдауном, який був прем'єр-міністром Великобританії в 1782-1783 роках і навіть із королем Едуардом III.

Раніше журналісти показали будинок, де виросли Кейт, Піппа і Джеймс. Він розташований у мальовничому англійському селі і коштував півтора мільйона фунтів стерлінгів.