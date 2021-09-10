Журналісти показали будинок, де виросла Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська провела дитинство в дуже дорогому маєтку, розташованому в мальовничому англійському селі
Після того, як у 2010 році було оголошено про заручини Кейт Міддлтон і принца Вільяма, журналісти кинулися з'ясовувати все, що було відомо про наречену майбутнього спадкоємця британського престолу. Однак, тільки нещодавно ЗМІ дізналися, скільки коштувало родове гніздо сімейства Міддлтон і як воно виглядає зсередини. Про це пише Express.
Керол і Майкл Міддлтон, батьки Кейт, Піппи і Джеймса, ростили своїх дітей у графстві Беркшир. У мальовничому англійському селі Баклбері. Саме такі села люблять показувати в британських детективних серіалах.
Розташоване Баклбері всього за годину їзди від Віндзорського замку, що пояснює високу ціну на нерухомість тут. Так, батьки Кейт переїхали в село, коли Кейт виповнилося 13 років. Вони придбали будинок Oak Acre ("Дубові акри" — ред.) за значні 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. І це при тому, що будинок дуже скромний на вигляд.
Маєток Міддлтон коштував у шість разів дорожче за середньостатистичний британський будинок, ціна на який стартує з 249 тисяч фунтів стерлінгів. Нагадаємо, середня зарплата у Великобританії становить 31 461 фунт стерлінгів.
Георгіанський особняк Oak Acre побудований з червоної цегли, оточений традиційними англійськими газонами, а весь маєток займає півтора акра. Будинок оточений живоплотом, садом в англійському стилі, віковими дубами і шлях до нього перепиняють ворота.
Саме їх брали в облогу журналісти, коли дізналися, що Кейт стала нареченою принца. І тут чергував цілий загін поліцейських. Втім, зараз тут тихо, а Баклбері нещодавно оцінили як "найкраще місце для життя в Англії".
Але батьки Кейт зараз рідко з'являються в селі, збентежені увагою до них преси, вони залишили маєток. Але продовжують підтримувати відносини з жителями села. Нагадаємо, на весіллі Кейт і Вільяма були присутні навіть місцевий м'ясник і власник пабу.
Наразі ходять чутки, що герцоги Кембриджські із сім'єю цілком можуть переселитися сюди найближчим часом. Адже тут куди затишніше, ніж у королівських резиденціях. А Джордж, Шарлотта і Луї, коли підростуть, зможуть відвідувати коледж Мальборо — престижний навчальний заклад, де навчалася принцеса Євгенія.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про резиденції, у яких проживають члени королівської сім'ї Великобританії. І зібрав список зі справжніх палаців і замків, які можна придбати вже зараз. І відчути себе справжнім монархом.