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Журналісти показали будинок, де виросла Кейт Міддлтон

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кейт миддлтон, принц вільям, відразу після весілля
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон і принц Вільям незабаром після весілля

Герцогиня Кембриджська провела дитинство в дуже дорогому маєтку, розташованому в мальовничому англійському селі

Після того, як у 2010 році було оголошено про заручини Кейт Міддлтон і принца Вільяма, журналісти кинулися з'ясовувати все, що було відомо про наречену майбутнього спадкоємця британського престолу. Однак, тільки нещодавно ЗМІ дізналися, скільки коштувало родове гніздо сімейства Міддлтон і як воно виглядає зсередини. Про це пише Express.

Керол і Майкл Міддлтон, батьки Кейт, Піппи і Джеймса, ростили своїх дітей у графстві Беркшир. У мальовничому англійському селі Баклбері. Саме такі села люблять показувати в британських детективних серіалах.

Oak Acre, Баклбері, будинок родини миддлтон, будинок Кейт миддлтон
Будинок Oak Acre в Баклбері
Фото: Getty Images
батьки Кейт миддлтон, будинок миддлтон
Батьки Кейт Міддлтон біля воріт будинку
Фото: Getty Images

Розташоване Баклбері всього за годину їзди від Віндзорського замку, що пояснює високу ціну на нерухомість тут. Так, батьки Кейт переїхали в село, коли Кейт виповнилося 13 років. Вони придбали будинок Oak Acre ("Дубові акри" — ред.) за значні 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. І це при тому, що будинок дуже скромний на вигляд.

Маєток Міддлтон коштував у шість разів дорожче за середньостатистичний британський будинок, ціна на який стартує з 249 тисяч фунтів стерлінгів. Нагадаємо, середня зарплата у Великобританії становить 31 461 фунт стерлінгів.

Георгіанський особняк Oak Acre побудований з червоної цегли, оточений традиційними англійськими газонами, а весь маєток займає півтора акра. Будинок оточений живоплотом, садом в англійському стилі, віковими дубами і шлях до нього перепиняють ворота.

Будинок родини Міддлтон у Баклбері
Будинок родини Міддлтон у Баклбері
Будинок родини Міддлтон у Баклбері
Будинок родини Міддлтон у Баклбері
Вітальня в будинку Міддлтон
Вітальня в будинку Міддлтон
Кухня в будинку Міддлтон
Кухня в будинку Міддлтон
Будинок родини Міддлтон у Баклбері
Будинок родини Міддлтон у Баклбері
Вітальня в будинку Міддлтон
Кухня в будинку Міддлтон

Саме їх брали в облогу журналісти, коли дізналися, що Кейт стала нареченою принца. І тут чергував цілий загін поліцейських. Втім, зараз тут тихо, а Баклбері нещодавно оцінили як "найкраще місце для життя в Англії".

село Баклбері, село, де виросла Кейт миддлтон
Церква Святої Марії в селі Баклбері
Фото: Berkshire Live
село Баклбері, село, де виросла Кейт миддлтон
Улюблений паб сімейства Міддлтон
Фото: Berkshire Live

Але батьки Кейт зараз рідко з'являються в селі, збентежені увагою до них преси, вони залишили маєток. Але продовжують підтримувати відносини з жителями села. Нагадаємо, на весіллі Кейт і Вільяма були присутні навіть місцевий м'ясник і власник пабу.

Наразі ходять чутки, що герцоги Кембриджські із сім'єю цілком можуть переселитися сюди найближчим часом. Адже тут куди затишніше, ніж у королівських резиденціях. А Джордж, Шарлотта і Луї, коли підростуть, зможуть відвідувати коледж Мальборо — престижний навчальний заклад, де навчалася принцеса Євгенія.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про резиденції, у яких проживають члени королівської сім'ї Великобританії. І зібрав список зі справжніх палаців і замків, які можна придбати вже зараз. І відчути себе справжнім монархом.