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Журналисты показали дом, где выросла Кейт Миддлтон

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кейт миддлтон, принц уильям, сразу после свадьбы
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон и принц Уильям вскоре после свадьбы

Герцогиня Кембриджская провела детство в очень дорогом имении, расположенном в живописной английской деревне

После того, как в 2010 году было объявлено о помолвке Кейт Миддлтон и принца Уильяма, журналисты ринулись выяснять все, что было известно о невесте будущего наследника британского престола. Однако только недавно СМИ узнали, сколько стоило родовое гнездо семейства Миддлтон и как оно выглядит изнутри. Об этом пишет Express.

Кэрол и Майкл Миддлтон, родители Кейт, Пиппы и Джеймса, растили своих детей в графстве Беркшир. В живописнейшей английской деревушке Баклбери. Именно такие деревни любят показывать в британских детективных сериалах.

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Дом Oak Acre в Баклбери
Фото: Getty Images
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Родители Кейт Миддлтон у ворот дома
Фото: Getty Images

Расположена Баклбери всего в часе езды от Виндзорского замка, что объясняет высокую цену на недвижимость здесь. Так, родители Кейт переехали в деревню, когда Кейт исполнилось 13 лет. Они приобрели дом Oak Acre ("Дубовые акры" – ред.) за внушительные 1,5 миллионов фунтов стерлингов. И это притом, что дом весьма скромен на вид.

Имение Миддлтонов стоило в шесть раз дороже среднестатистического британского дома, цена на который стартует с 249 тысяч фунтов стерлингов. Напомним, средняя зарплата в Великобритании составляет 31 461 фунт стерлингов.

Георгианский особняк Oak Acre построен из красного кирпича, окружен традиционными английскими газонами, а все имение занимает полтора акра. Дом окружен живой изгородью, садом в английском стиле, вековыми дубами и путь к нему преграждают ворота.

Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон
Дом семейства Миддлтон в Баклберри
Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон
Дом семейства Миддлтон в Баклберри
Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон
Гостиная в доме Миддлтонов
Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон
Кухня в доме Миддлтонов
Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон
Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон
Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон
Дом семейства Миддлтон, дом кейт миддлтон

Именно их осаждали журналисты, когда узнали, что Кейт стала невестой принца. И здесь дежурил целый отряд полицейских. Впрочем, сейчас тут тихо, а Баклбери недавно оценили, как "лучшее место для жизни в Англии".

деревня баклбери, деревня, где выросла кейт миддлтон
Церковь Святой Марии в деревне Баклбери
Фото: Berkshire Live
деревня баклбери, деревня, где выросла кейт миддлтон
Любимый паб семейства Миддлтон
Фото: Berkshire Live

Но родители Кейт сейчас редко появляются в деревне, смущенные вниманием к ним прессы, они оставили имение. Но продолжают поддерживать отношения с жителями деревни. Напомним, на свадьбе Кейт и Уильяма присутствовали даже местный мясник и владелец паба.

Сейчас ходят упорные слухи, что герцоги Кембриджские с семьей вполне могут переселиться сюда в ближайшее время. Ведь здесь куда уютней, чем в королевских резиденциях. А Джордж, Шарлотта и Луи, когда подрастут, смогут посещать колледж Мальборо – престижное учебное заведение, где училась принцесса Евгения.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о резиденциях, в которых проживают члены королевской семьи Великобритании. И собрал список из настоящих дворцов и замков, которые можно приобрести уже сейчас. И почувствовать себя настоящим монархом.