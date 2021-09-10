Журналисты показали дом, где выросла Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская провела детство в очень дорогом имении, расположенном в живописной английской деревне

После того, как в 2010 году было объявлено о помолвке Кейт Миддлтон и принца Уильяма, журналисты ринулись выяснять все, что было известно о невесте будущего наследника британского престола. Однако только недавно СМИ узнали, сколько стоило родовое гнездо семейства Миддлтон и как оно выглядит изнутри. Об этом пишет Express.

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Кэрол и Майкл Миддлтон, родители Кейт, Пиппы и Джеймса, растили своих детей в графстве Беркшир. В живописнейшей английской деревушке Баклбери. Именно такие деревни любят показывать в британских детективных сериалах.

[ + – ] Дом Oak Acre в Баклбери Фото: Getty Images

[ + – ] Родители Кейт Миддлтон у ворот дома Фото: Getty Images

Расположена Баклбери всего в часе езды от Виндзорского замка, что объясняет высокую цену на недвижимость здесь. Так, родители Кейт переехали в деревню, когда Кейт исполнилось 13 лет. Они приобрели дом Oak Acre ("Дубовые акры" – ред.) за внушительные 1,5 миллионов фунтов стерлингов. И это притом, что дом весьма скромен на вид.

Имение Миддлтонов стоило в шесть раз дороже среднестатистического британского дома, цена на который стартует с 249 тысяч фунтов стерлингов. Напомним, средняя зарплата в Великобритании составляет 31 461 фунт стерлингов.

Георгианский особняк Oak Acre построен из красного кирпича, окружен традиционными английскими газонами, а все имение занимает полтора акра. Дом окружен живой изгородью, садом в английском стиле, вековыми дубами и путь к нему преграждают ворота.

[ + – ] Дом семейства Миддлтон в Баклберри [ + – ] Дом семейства Миддлтон в Баклберри [ + – ] Гостиная в доме Миддлтонов [ + – ] Кухня в доме Миддлтонов

Именно их осаждали журналисты, когда узнали, что Кейт стала невестой принца. И здесь дежурил целый отряд полицейских. Впрочем, сейчас тут тихо, а Баклбери недавно оценили, как "лучшее место для жизни в Англии".

[ + – ] Церковь Святой Марии в деревне Баклбери Фото: Berkshire Live

[ + – ] Любимый паб семейства Миддлтон Фото: Berkshire Live

Но родители Кейт сейчас редко появляются в деревне, смущенные вниманием к ним прессы, они оставили имение. Но продолжают поддерживать отношения с жителями деревни. Напомним, на свадьбе Кейт и Уильяма присутствовали даже местный мясник и владелец паба.

Сейчас ходят упорные слухи, что герцоги Кембриджские с семьей вполне могут переселиться сюда в ближайшее время. Ведь здесь куда уютней, чем в королевских резиденциях. А Джордж, Шарлотта и Луи, когда подрастут, смогут посещать колледж Мальборо – престижное учебное заведение, где училась принцесса Евгения.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о резиденциях, в которых проживают члены королевской семьи Великобритании. И собрал список из настоящих дворцов и замков, которые можно приобрести уже сейчас. И почувствовать себя настоящим монархом.