Территория дизайна. Самые интересные экспонаты Недели дизайна в Милане

Фокус выбрал наиболее яркие, функциональные и интересные новинки и тенденции Миланской недели дизайна Salone del Mobile.Milano.

В Милане состоялась Неделя дизайна, или Salone del Mobile.Milano, — крупнейшая в Европе выставка мебели и декора для дома. Основная ее экспозиция под названием Supersalone разместилась в четырех павильонах выставочного комплекса Milan Rho Fairgrounds, где свои новинки представили мебельные компании и дизайнеры Италии и других стран. Вдобавок к основной выставке весь Милан превратился в территорию дизайна — с презентациями в салонах и галереях, инсталляциями прямо на улицах. Для представителей итальянской мебельной индустрии это долгожданное мероприятие, поскольку из-за пандемии коронавируса выставку отменили в 2020 году, а в текущем планировали провести весной, но снова отложили из-за очередной волны заболеваемости.

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Сентябрьская Salone del Mobile.Milano во многом стала экспериментальной. Если в 2019 году выставку проводили на площади 20 павильонов, а посетили ее рекордные 386 тыс. человек, то в этом году организаторы ограничили количество посетителей из соображений безопасности. Билеты продавали только онлайн. Право на вход имели люди с сертификатами вакцинации, негативными ПЦР-тес­тами или положительными тестами на антитела. Кроме того, на территории выставочного комплекса могли единовременно находиться только 30 тыс. человек. С другой стороны, организаторы постарались расширить аудиторию. Раньше Salone del Mobile.Milano был специализированным мероприятием для представителей индустрии, приезжавших из-за рубежа, а в этом году выставка открылась для посещения широкой публикой, которая могла присмотреться к мебели и тут же заказать ее онлайн.

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"После долгой, трудной зимы эпидемии наконец-то мы увидели луч надежды на будущее", — говорит Стефано Боэри, дизайнер, куратор выставки Supersalone. При работе над экспозицией группа кураторов учитывала, что за время эпидемии требования потребителей к мебели изменились: люди осознали важность дома, его обстановки и соскучились по тактильным ощущениям и физическим, а не виртуальным мероприятиям. Поэтому как кураторы, так и компании — участники Salone del Mobile.Milano сосредоточили внимание на проверенных хитах и их переизданиях, чтобы напомнить публике о важности дизайна. Кроме того, на сентябрьской выставке можно было получить разнообразный опыт, связанный с дизайном: смотреть фильмы, слушать лекции и участвовать в дискуссиях, а не только тестировать новинки.

История дизайна. Стул как культ

[ + – ] Инсталляция итальянской мебельной фабрики Molteni&C под названием "Рейс D.154.5" Фото: Diego Ravier, Courtesy Salone del Mobile.Milano

В мебельной сфере есть основа основ, предмет, который почитает за честь сделать каждый уважающий себя дизайнер и архитектор, — это стул. За столетнюю историю предметного дизайна накопилось достаточное количество стульев и кресел, которые стали культовыми, а также воплощением идеи хорошего дизайна. Их в Милане представили на специальной выставке под названием "Прошу садиться". В экспозицию вошли 30 стульев, обладателей "Золотого компаса", самой авторитетной награды в области предметного дизайна, а также около сотни, получивших почетные отметки этой премии. Среди них, к примеру, ныне популярное кресло-мешок, спроектированное на самом деле в 1968 году итальянскими дизайнерами Пьеро Гатти, Чезаре Паолини и Франко Теодоро.

Частным примером стула как культа стала эффектная инсталляция итальянской мебельной фабрики Molteni&C под названием "Рейс D.154.5". В пространстве, оформленном, как салон самолета, рядами по два разместили кресла Round D.154.5, которые еще в 1954 году спроектировал прославленный итальянский дизайнер Джо Понти. Эти кресла в свое время закупила авиакомпания Alitalia и обставила ими свой пассажирский терминал в ­аэропорту Милана и офис в Нью-Йорке. В этом году фабрика Molteni&C сделала переиздание легендарного кресла, цена на которое стартует от $5,3 тыс.

Гибридный график

[ + – ] Стулья и столы выглядят по-домашнему уютно, но с функционалом, нужным для работы за компьютером Фото: Пресс-служба компании LaCividina

Одним из побочных эффектов пандемии, повлиявшим на решения мебельных компаний, стало активное использование домашнего пространства — в частности, как заменителя офиса. Потому сейчас многие фабрики работают над мебелью, визуально подходящей для домашнего пространства, и при этом чтобы она могла использоваться для офисной работы. К примеру, стулья и столы, которые выглядят по-домашнему уютно, но с функционалом, нужным для работы за компьютером.

[ + – ] Гибридную мебель применяют для различных домашних пространств Фото: Пресс-служба компании LaCividina

Подобную гибридную мебель применяют для различных домашних пространств. К примеру, фабрика laCividina в Милане представила коллекцию Node+ — набор мягкой мебели, перегородок и столиков для гостиной. Их можно, как конструктор, расставлять в разных конфигурациях для различных нужд — от работы до отдыха и совместных развлечений. Эту коллекцию спроектировали нидерландский архитектор Бен ван Беркель и его бюро UNStudio, которые применили свой подход к архитектуре и в создании мебели. Ван Беркель любит собирать дома из различных модулей, например кубиков, и из этого получаются интересные здания. Такая же и его мебель — в качестве модулей архитектор предлагает использовать не только сиденья, но и подлокотники, спинки и подушки, которые можно передвигать и устанавливать, как хочется. Цена коллекции — по запросу.

Капля сюрреализма: итальянский предметный дизайн

[ + – ] Сюрреалистический дизайн тоже был представлен на Salone del Mobile.Milano Фото: Пресс-служба компании Seletti

Итальянский предметный дизайн предлагает широкую панораму стилей — от лаконичного функционализма и до вычурной классики, столь любимой на постсоветском пространстве. Еще одна крайняя точка на этой шкале — сюрреалистический дизайн, и он тоже был представлен на Salone del Mobile.Milano. Это, к примеру, "безумная" мебель группы Memphis, самый яркий представитель которой, Этторио Соттсас, в 1980-е проектировал стеллажи в форме елки и окрашивал их в пестрые цвета.

[ + – ] Из-за рамы зеркала тянутся руки и предлагают помаду Фото: Пресс-служба компании Seletti

Представитель сюрреалистического стиля, но уже в домашнем декоре — фабрика Seletti, которая выпускает объекты с ироничными принтами, часто с эффектом обмана зрения, или тромплей. В Милане фабрика представила, в частности, коллекцию под названием "Туалетная бумага", созданную в сотрудничестве с художником Маурицио Каттеланом. Он самый яркий представитель сатиры и сюра в современном искусстве. В частности, Каттелан выпускает журнал "Туалетная бумага", где публикует сатирические иллюстрации — яркие, смешные, часто в стиле поп-арт. Самые узнаваемые из этих иллюстраций дизайнеры Seletti перенесли на домашний декор, — от стаканов, чашек и тарелок до зеркал, подушек, ваз, ширм и даже постельного белья. В результате получились стаканы с изображениями змей, тарелки — с туалетным ершиком на дне, а зеркала — с тянущимися из-за рамы руками, предлагающими помаду. Цена стакана — от $17, тарелки — $55, косметички — $20, зеркала — $500, ширмы — $2,7 тыс.

Органический рост. Посредине "острова" — дерево

[ + – ] Кухня со встроенным в мебель живым и растущим деревом Фото: Andrea Mariani, Courtesy Salone del Mobile.Milano

Одной из больших идей нынешней Salone del Mobile.Milano стало уважение к окружающей среде. В частности, материалы, которые использовали для постройки и оформления выставочных павильонов, подбирали таким образом, чтобы их можно было в последующем переработать или использовать заново. Чтобы подчеркнуть идею устойчивого развития, глава кураторской группы Стефано Боэри представил в Милане свой не новый, но все еще актуальный проект — кухню со встроенным в мебель живым и растущим деревом. Кухню под названием Oasi Боэри спроектировал в 2018 году для итальянской мебельной фабрики Aran. Это все еще экспериментальный проект, поскольку в мебель встроены системы компостирования органических отходов и полива растения, а такого на серийном уровне мебельные компании не делают.

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В целом кухня Oasi обустроена по новейшим технологиям: это островная кухня, которую нужно устанавливать в центре комнаты. В ней есть варочные поверхности, духовка, раковина и выдвижной стол, за которым можно устраивать обеды. А посредине этого "острова" — дерево: в экспозиционном образце итальянские мебельщики высадили лимон. Задумка дизайнера и производителя такова: "Как семья, так и дерево будут расти, пока кухня не превратится в нечто новое, следуя динамике отношений членов семьи под кроной растения".

Чтобы дополнительно подчеркнуть идею уважения к окружающей среде, в отделке кухни использована древесина из отработанных шестов, которые устанавливают в Венеции на каналах и время от времени меняют на новые.

Праздник для глаза

[ + – ] Итальянская компания Ceramica Cielo представила новую коллекцию Acque di Cielo Фото: Пресс-служба компании Ceramica Cielo

Цветная сантехника не новость в мебельной индустрии, однако в нынешнем году производители заострили такую тенденцию и делают оттенки еще ярче. Это могут быть, к примеру, кухонные краны ярко-зеленого и ярко-желтого цветов или сантехника для ванной лазурного оттенка. Так поступила, к примеру, итальянская компания Ceramica Cielo, которая представила новую коллекцию Acque di Cielo. В предыдущие годы дизайнеры компании Андреа Паризио и Джузеппе Пеццано экспериментировали с "оттенками земли" — песочным, охрой, мшистым зеленым, окрашивая в них матовые керамические умывальники и унитазы.

Такое движение за цвет они продолжили выпуском сантехники в ярких глянцевых цветах — ультрамариновом, изумрудном, коралловом.

"Эти насыщенные оттенки дают уникальный тактильный и визуальный опыт, делают пространство особенным и воплощают полноту дизайна как таковую" — утверждают дизайнеры. Поскольку керамика изготавливается вручную, то стоимость раковин фабрики Ceramica Cielo стартует от $800, а консоли с раковиной для ванной комнаты — от $1,5 тыс.

Золотой свет: лакшери в интерьере

[ + – ] Самым эффектным объектом стала люстра Chained Treasure Фото: Пресс-служба компании Aran Cucine

Непременные участники миланской мебельной выставки — фабрики, работающие в самом дорогом сегменте. Одна из них — флорентийская Chelini, которая приобрела репутацию "роскошного мебельщика", выпуская барочные диваны и кресла с резьбой в стиле Людовиков и позолотой. Но в этом году Chelini представила необычную с точки зрения роскоши коллекцию — в ней золотая отделка уравновешивается минимализмом линий и нейтральными тонами обивки. Для создания коллекции флорентийцы пригласили известного дизайнера Сюзанну Хан, работающую с такими авторитетными мебельными брендами, как Kartell, Artemide и Knoll.

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Сюзанна Хан спроектировала диваны и кресла четких геометрических форм и "золотые", но лаконичные столики. Но самым эффектным объектом стала люстра Chained Treasure из металлических тросов, организованных в форму артерий человеческого сердца и окруженных защитной сетью.

"Как люди мы должны защищать наши сердца, подсвечивая только позитивную энергию", — так комментирует свое творение Сюзанна Хан. Этот объект стал одним из хитов выставки благодаря тому, что выглядит одновременно как предмет роскоши и объект современного искусства, а не золоченая поделка, стилизованная под XVIII век. Цена люстры — по запросу.