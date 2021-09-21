Територія дизайну. Найцікавіші експонати Тижня дизайну в Мілані

Фокус обрав найбільш яскраві, функціональні та цікаві новинки і тенденції Міланського тижня дизайну Salone del Mobile.Milano.

У Мілані відбувся Тиждень дизайну, або Salone del Mobile.Milano, — найбільша в Європі виставка меблів і декору для дому. Основна її експозиція під назвою Supersalone розмістилася в чотирьох павільйонах виставкового комплексу Milan Rho Fairgrounds, де свої новинки представили меблеві компанії і дизайнери Італії та інших країн. До того ж до основної виставки весь Мілан перетворився на територію дизайну — з презентаціями в салонах і галереях, інсталяціями прямо на вулицях. Для представників італійської меблевої індустрії це довгоочікуваний захід, оскільки через пандемію коронавірусу виставку скасували в 2020 році, а в поточному планували провести навесні, але знову відклали через чергову хвилю захворюваності.

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Вереснева Salone del Mobile.Milano багато в чому стала експериментальною. Якщо в 2019 році виставку проводили на площі 20 павільйонів, а відвідали її рекордні 386 тис. осіб, то цьогоріч організатори обмежили кількість відвідувачів із міркувань безпеки. Квитки продавали тільки онлайн. Право на прихід мали люди із сертифікатами вакцинації, негативними ПЛР-тестами або позитивними тестами на антитіла. Крім того, на території виставкового комплексу могли одноразово перебувати тільки 30 тис. осіб. З іншого боку, організатори постаралися розширити аудиторію. Раніше Salone del Mobile.Milano був спеціалізованим заходом для представників індустрії, які приїздили з-за кордону, а цьогоріч виставка відкрилася для відвідування широкою публікою, яка могла придивитися до меблів й одразу ж замовити її онлайн.

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"Після довгої, важкої зими епідемії нарешті ми побачили промінь надії на майбутнє", — говорить Стефано Боері, дизайнер, куратор виставки Supersalone. Під час роботи над експозицією група кураторів враховувала, що за час епідемії вимоги споживачів до меблів змінилися: люди усвідомили важливість будинку, його обстановки та скучили за тактильними відчуттями і фізичними, а не віртуальними заходами. Тому як куратори, так і компанії — учасники Salone del Mobile.Milano зосередили увагу на перевірених хітах і їхніх перевиданнях, щоб нагадати публіці про важливість дизайну. Крім того, на вересневій виставці можна було отримати різноманітний досвід, пов'язаний з дизайном: дивитися фільми, слухати лекції і брати участь у дискусіях, а не тільки тестувати новинки.

Історія дизайну. Стілець як культ

[ + – ] Інсталяція італійської меблевої фабрики Molteni&C під назвою "Рейс D.154.5" Фото: Diego Ravier, Courtesy Salone del Mobile.Milano

У меблевій сфері є основа основ, предмет, який вважає за честь зробити кожен дизайнер та архітектор, який поважає себе, — це стілець. За столітню історію предметного дизайну накопичилася достатня кількість стільців і крісел, які стали культовими, а також втіленням ідеї хорошого дизайну. Їх у Мілані представили на спеціальній виставці під назвою "Прошу сідати". До експозиції увійшли 30 стільців, володарів "Золотого компаса", найавторитетнішої нагороди в галузі предметного дизайну, а також майже сотня, які отримали почесні оцінки цієї премії. Серед них, наприклад, нині популярне крісло-мішок, спроєктоване насправді в 1968 році італійськими дизайнерами П'єро Гатті, Чезаре Паоліні та Франко Теодоро.

Приватним прикладом стільця як культу стала ефектна інсталяція італійської меблевої фабрики Molteni&C під назвою "Рейс D.154.5". У просторі, оформленому, як салон літака, рядами по два розмістили крісла Round D.154.5, які ще в 1954 році спроєктував прославлений італійський дизайнер Джо Понті. Ці крісла свого часу закупила авіакомпанія Alitalia й обставила ними свій пасажирський термінал в аеропорту Мілана й офіс у Нью-Йорку. Цьогоріч фабрика Molteni&C зробила перевидання легендарного крісла, ціна на яке стартує від $5,3 тис.

Гібридний графік

[ + – ] Стільці та столи виглядають по-домашньому затишно, але з функціоналом, потрібним для роботи за комп'ютером Фото: Прес-служба компанії LaCividina

Одним із побічних ефектів пандемії, що вплинув на рішення меблевих компаній, стало активне використання домашнього простору — зокрема, як замінника офісу. Тому зараз більшість фабрик працюють над меблями, які візуально підходять для домашнього простору, і при цьому щоб вони могли використовуватися для офісної роботи. Наприклад, стільці та столи, які виглядають по-домашньому затишно, але з функціоналом, потрібним для роботи за комп'ютером.

[ + – ] Гібридні меблі застосовують для різних домашніх просторів Фото: Прес-служба компанії LaCividina

Подібні гібридні меблі застосовують для різних домашніх просторів. Наприклад, фабрика laCividina в Мілані представила колекцію Node+ — набір м'яких меблів, перегородок і столиків для вітальні. Їх можна, як конструктор, розставляти в різних конфігураціях для різних потреб — від роботи до відпочинку та спільних розваг. Цю колекцію спроєктували нідерландський архітектор Бен ван Беркель і його бюро UNStudio, які застосували свій підхід до архітектури й у створенні меблів. Ван Беркель любить збирати вдома з різних модулів, наприклад кубиків, і з цього виходять цікаві будівлі. Такі ж і його меблі — як модулі архітектор пропонує використовувати не тільки сидіння, але й підлокітники, спинки і подушки, які можна пересувати і встановлювати, як хочеться. Ціна колекції — за запитом.

Крапля сюрреалізму: італійський предметний дизайн

[ + – ] Сюрреалістичний дизайн теж був представлений на Salone del Mobile.Milano Фото: Прес-служба компанії Seletti

Італійський предметний дизайн пропонує широку панораму стилів — від лаконічного функціоналізму і до чудернацької класики, настільки улюбленої на пострадянському просторі. Ще одна крайня точка на цій шкалі — сюрреалістичний дизайн, і він теж був представлений на Salone del Mobile.Milano. Це, наприклад, "божевільні" меблі групи Memphis, найяскравіший представник яких, Етторе Соттсас, в 1980-і проєктував стелажі у формі ялинки і фарбував їх у строкаті кольори.

[ + – ] Через рами дзеркала тягнуться руки і пропонують помаду Фото: Прес-служба компанії Seletti

Представник сюрреалістичного стилю, але вже в домашньому декорі — фабрика Seletti, яка випускає об'єкти з іронічними принтами, часто з ефектом обману зору, або тромплей. У Мілані фабрика представила, зокрема, колекцію під назвою "Туалетний папір", створену у співпраці з художником Мауріціо Каттеланом. Він найяскравіший представник сатири і сюра в сучасному мистецтві. Зокрема, Каттелана випускає журнал "Туалетний папір", де публікує сатиричні ілюстрації — яскраві, смішні, часто в стилі поп-арт. Найвпізнаваніші з цих ілюстрації дизайнери Seletti перенесли на домашній декор, — від склянок, чашок і тарілок до дзеркал, подушок, ваз, ширм і навіть постільної білизни. Унаслідок вийшли склянки із зображеннями змій, тарілки — з туалетним йоржиком на дні, а дзеркала — з руками, які тягнуться через рами та пропонують помаду. Ціна склянки — від $17, тарілки — $55, косметички — $20, дзеркала — $500, ширми — $2,7 тис.

Органічний ріст. Посередині "острова" — дерево

[ + – ] Кухня з вбудованим у меблі живим деревом, яке росте Фото: Andrea Mariani, Courtesy Salone del Mobile.Milano

Однією з великих ідей нинішньої Salone del Mobile.Milano стала повага до навколишнього середовища. Зокрема, матеріали, які використовували для будівництва та оформлення виставкових павільйонів, підбирали так, щоб їх можна було в подальшому переробити або використовувати заново. Щоб підкреслити ідею сталого розвитку, глава кураторської групи Стефано Боері представив у Мілані свій не новий, але все ще актуальний проєкт — кухню з вбудованим у меблі живим деревом, яке росте. Кухню під назвою Oasi Боері спроєктував у 2018 році для італійської меблевої фабрики Aran. Це все ще експериментальний проєкт, оскільки в меблі вбудовані системи компостування органічних відходів та поливу рослини, а такого на серійному рівні меблеві компанії не роблять.

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У цілому кухня Oasi облаштована за новітніми технологіями: це острівна кухня, яку потрібно встановлювати в центрі кімнати. У ній є варильні поверхні, духовка, раковина і висувний стіл, за яким можна влаштовувати обіди. А посередині цього "острова" — дерево: в експозиційному зразку італійські меблярі висадили лимон. Задумка дизайнера і виробника така: "Як сім'я, так і дерево ростимуть, поки кухня не перетвориться на щось нове, наслідуючи динаміку стосунків членів сім'ї під кроною рослини".

Щоб додатково підкреслити ідею поваги до навколишнього середовища, в обробці кухні використана деревина з відпрацьованих жердин, які встановлюють у Венеції на каналах і час від часу змінюють на нові.

Свято для ока

[ + – ] Італійська компанія Ceramica Cielo представила нову колекцію Acque di Cielo Фото: Прес-служба компанії Ceramica Cielo

Кольорова сантехніка не новина в меблевій індустрії, однак у нинішньому році виробники загострили таку тенденцію і роблять відтінки ще яскравішими. Це можуть бути, наприклад, кухонні крани яскраво-зеленого та яскраво-жовтого кольорів або сантехніка для ванної блакитного відтінку. Так вчинила, наприклад, італійська компанія Ceramica Cielo, яка представила нову колекцію Acque di Cielo. У попередні роки дизайнери компанії Андреа Парізі та Джузеппе Пеццай експериментували з "відтінками землі" — пісочним, охрою, моховитим зеленим, фарбуючи в них матові керамічні умивальники й унітази.

Такий рух за колір вони продовжили випуском сантехніки в яскравих глянцевих кольорах — ультрамариновому, смарагдовому, кораловому.

"Ці насичені відтінки дають унікальний тактильний і візуальний досвід, роблять простір особливим і втілюють повноту дизайну як таку" — стверджують дизайнери. Оскільки кераміка виготовляється вручну, то вартість раковин фабрики Ceramica Cielo стартує від $800, а консолі з раковиною для ванної кімнати — від $1,5 тис.

Золоте світло: лакшері в інтер'єрі

[ + – ] Найефектнішим об'єктом стала люстра Chained Treasure Фото: Прес-служба компанії Aran Cucine

Неодмінні учасники міланської меблевої виставки — фабрики, що працюють у найдорожчому сегменті. Одна з них — флорентійська Chelini, яка отримала репутацію "розкішного мебляра", випускаючи барокові дивани та крісла з різьбленням у стилі Людовиків і позолотою. Але цьогоріч Chelini представила незвичайну з точки зору розкоші колекцію — в ній золоте оздоблення врівноважується мінімалізмом ліній і нейтральними тонами оббивки. Для створення колекції флорентійці запросили відому дизайнерку Сюзанну Хан, яка працює з такими авторитетними меблевими брендами, як Kartell, Artemide і Knoll.

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Сюзанна Хан спроєктувала дивани та крісла чітких геометричних форм і "золоті", але лаконічні столики. Але найефектнішим об'єктом стала люстра Chained Treasure із металевих тросів, організованих у форму артерій людського серця та оточених захисною сіткою.

"Як люди ми повинні захищати наші серця, підсвічуючи тільки позитивну енергію", — так коментує своє творіння Сюзанна Хан. Цей об'єкт став одним із хітів виставки завдяки тому, що виглядає одночасно як предмет розкоші й об'єкт сучасного мистецтва, а не позолочений виріб, стилізований під XVIII століття. Ціна люстри — за запитом.