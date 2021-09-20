"Тед Лассо", "Ход королевы" и "Корона": все победители "Эмми-2021"

В США прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Триумфаторами стали сериалы "Корона" и "Тед Лассо"

В США прошла очередная, 73-я по счету церемония вручения телевизионной премии Emmy. Награда присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы и привлекающие наибольшее число зрителей. Мероприятие состоялось в ночь с воскресения на понедельник в здании театра The Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Комедийный спортивный сериал "Тед Лассо" и многосерийная драма "Корона" о британской королевской семье стали триумфаторами премии "Эмми". "Тед Лассо" победил в номинации "лучший комедийный сериал", "Корона" – в номинации "лучший драматический сериал".

[ + – ] Джош О'Коннор, сыгравший принца Чарльза в сериале "Корона" Фото: Getty Images

Джейсон Судейкис, звезда сериала "Тед Лассо", был назван лучшим комедийным актером. А заветную статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале получила Джиллиан Андерсон, сыгравшая в "Короне" "железную леди" Маргарет Тэтчер. У Джиллиан уже есть одна "Эмми" в коллекции – она получила ее 24 года назад за роль агента Даны Скалли в культовых "Секретных материалах".

[ + – ] Джиллиан Андерсон с "Эмми" за роль в сериале "Корона" Фото: Getty Images

"Эмми" в номинации "лучшая комедийная актриса" получила Джин Смарт, звезда сериала "Хитрости".

Сериал "Ход королевы" получил награду в номинации "лучший мини-сериал", также статуэтку получил режиссер истории о гениальной шахматистке — Скотт Фрэнк. Впрочем, на создателей сериала уже подала в суд реальная, а не выдуманная шахматистка Нона Гаприндашвили. Шахматистка требует у сервиса Netflix пять миллионов долларов компенсации и изъятия эпизодов, в которых неправдиво описаны ее карьерные достижения.

[ + – ] Аня Тэйлор-Джой - звезда мини-сериала "Ход королевы" Фото: Getty Images

В категории "лучшая женская роль в мини-сериале" награду получила Кейт Уинслет за роль в детективной драме "Мейр из Исттауна". Мужскую награду в аналогичной номинации завоевал Юэн Макгрегор, сыгравший роль в биографическом сериале "Холстон" об известном американском дизайнере.

[ + – ] Кейт Уинслет со своей "Эмми" за роль в сериале "Мейр из Исттауна" Фото: Getty Images

Мини-сериал "Мейр из Исттауна" также принес телепремию Эвану Питерсу и Джулиан Николсон за лучшие роли второго плана.

Лучшими драматическими актрисой и актером стали Оливия Колман и Джош О'Коннор. Оливия исполнила роль королевы Елизаветы II в третьем и четвертом сезонах сериала "Корона", Джош играл принца Чарльза в этой же телесаге.

Лучшим телевизионным фильмом в свою очередь стал мюзикл "Рождество на площади Долли Партон".

Лидерами по числу номинаций в 2021 году стали сериалы "Корона" и "Мандалорец", они были представлены в 24 категориях. Среди студий, Netflix получил больше всего побед — 44, HBO – 19 и Disney + — 14.