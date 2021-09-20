"Тед Лассо", "Хід королеви" і "Корона": всі переможці "Еммі-2021"

У США пройшла 73-я церемонія вручення телевізійної премії "Еммі". Тріумфаторами стали серіали "Корона" і "Тед Лассо"

У США пройшла чергова, 73-я за рахунком церемонія вручення телевізійної премії Emmy. Нагорода присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США за передачі прайм-тайм, що транслюються у вечірні години та привертають найбільшу кількість глядачів. Захід відбувся в ніч із неділі на понеділок у будівлі театру The Microsoft Theater у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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Комедійний спортивний серіал "Тед Лассо" і багатосерійна драма "Корона" про британську королівську сім'ю стали тріумфаторами премії "Еммі". "Тед Лассо" переміг у номінації "кращий комедійний серіал", "Корона" — в номінації "кращий драматичний серіал".

[ + – ] Джош О'Коннор, який зіграв принца Чарльза в серіалі "Корона" Фото: Getty Images

Джейсон Судейкіс, зірка серіалу "Тед Лассо", був названий кращим комедійним актором. А заповітну статуетку за кращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі отримала Джилліан Андерсон, яка зіграла в "Короні" "залізну леді" Маргарет Тетчер. У Джилліан вже є одна "Еммі" в колекції — вона отримала її 24 роки тому за роль агента Дани Скаллі в культових "Секретних матеріалах".

[ + – ] Джилліан Андерсон з "Еммі" за роль у серіалі "Корона" Фото: Getty Images

"Еммі" в номінації "краща комедійна акторка" отримала Джин Смарт, зірка серіалу "Хитрощі".

Серіал "Хід королеви" отримав нагороду в номінації "кращий міні-серіал", також статуетку отримав режисер історії про геніальну шахістку — Скотт Френк. Утім, на творців серіалу вже подала до суду реальна, а не вигадана шахістка Нона Гапріндашвілі. Шахістка вимагає у сервісу Netflix п'ять мільйонів доларів компенсації і вилучення епізодів, в яких неправдиво описані її кар'єрні досягнення.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой — зірка міні-серіалу "Хід королеви" Фото: Getty Images

У категорії "краща жіноча роль у міні-серіалі" нагороду отримала Кейт Вінслет за роль у детективній драмі "Мейр із Істтауна". Чоловічу нагороду в аналогічній номінації завоював Юен Мак-Грегор, який зіграв роль у біографічному серіалі "Голстон" про відомого американського дизайнера.

[ + – ] Кейт Вінслет зі своєю "Еммі" за роль у серіалі "Мейр із Істтауна" Фото: Getty Images

Міні-серіал "Мейр із Істтауна" також приніс телепремію Евану Пітерсу та Джуліану Ніколсону за кращі ролі другого плану.

Кращими драматичними акторкою і актором стали Олівія Колман і Джош О'Коннор. Олівія виконала роль королеви Єлизавети II в третьому і четвертому сезонах серіалу "Корона", Джош грав принца Чарльза в цій же телесазі.

Кращим телевізійним фільмом зі свого боку став мюзикл "Різдво на площі Доллі Партон".

Лідерами за кількістю номінацій у 2021 році стали серіали "Корона" і "Мандалорець", вони були представлені в 24 категоріях. Серед студій, Netflix отримав найбільше перемог — 44, HBO — 19 і Disney+ — 14.