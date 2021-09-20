Беременная принцесса Беатрис госпитализирована в одну из больниц Лондона

В ожидании ребенка принцесса и ее супруг уже присмотрели особняк в престижном пригороде. Их соседями станут чета Бекхэмов, а также двоюродная сестра Беатрис Зара Тиндалл.

С дня на день 33-летняя внучка британской королевы принцессе Беатрис станет мамой. Появления первенца и ее муж, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли Моцци ожидают в скором времени, а будущая мама уже находится в одной из больниц Лондона, куда была доставлена в пятницу, 17 сентября, сообщают западные СМИ.

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Представительница королевской семьи Великобритании ответственно готовится к грядущему пополнению. Как стало известно, супруги оборудовали детскую комнату для новорожденного в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, однако Беатрис планирует воспитывать ребенка подальше от столичной суеты и уже почти завершила сделку по покупке дома за пределами Лондона, в престижном районе Костволдс. Туда она хочет переехать после того, как малыш немного подрастет.

[ + – ] Принцесса беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Princess Beatrice/Twitter

Соседями Беатрис и Эдоардо станут семейство Бекхэмов, а также еще одна внучка Елизаветы II, Зара Тиндалл. А вот любимая сестра принцессы, Евгения, которая с супругом Джеком Бруксбанком и сыном живет в коттедже Фрогмор, оставленном ей принцем Гарри и Меган Маркл, будет далековато.

СМИ отмечают, что у Беатрис уже довелось побыть в роли матери для своего пасынка, пятилетнего сына Эдоардо от отношений с китайской моделью Дарой Хуанг. Когда принцесса начала встречаться с итальянцем, мальчику Кристоферу по прозвищу Вольфи было всего два года. Беатрис сумела найти подход к ребенку, и родная мать ребенка отметила, что у принцессы это неплохо получается.

Напомним, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци поженились в июле 2020 года на тайной церемонии в Виндзорском замке. На свадьбе присутствовали королева Великобритании и ее супруг, принц Филипп, которого не стало в апреле этого года. Недавно Беатрис намекнула, когда появится ее ребенок.