Вагітна принцеса Беатріс госпіталізована в одну з лікарень Лондона

В очікуванні дитини принцеса і її чоловік вже пригледіли маєток у престижному передмісті. Їхніми сусідами стануть подружжя Бекхемів, а також двоюрідна сестра Беатріс Зара Тіндалл.

З дня на день 33-річна внучка британської королеви принцеса Беатріс стане мамою. Появи первістка і її чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапеллі Моцці очікують незабаром, а майбутня мама вже знаходиться в одній з лікарень Лондона, куди була доставлена в п'ятницю, 17 вересня, повідомляють західні ЗМІ.

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Представниця королівської сім'ї Великобританії відповідально готується до прийдешнього поповнення. Як стало відомо, чоловік і жінка обладнали дитячу кімнату для новонародженого в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, проте Беатріс планує виховувати дитину подалі від столичної метушні й уже майже завершила операцію з купівлі будинку за межами Лондона, в престижному районі Костволдс. Туди вона хоче переїхати після того, як малюк трохи підросте.

[ + – ] Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці Фото: Princess Beatrice/Twitter

Сусідами Беатріс та Едоардо стануть сімейство Бекхемів, а також ще одна внучка Єлизавети II, Зара Тіндалл. А ось улюблена сестра принцеси, Євгенія, яка з чоловіком Джеком Бруксбанком і сином живе в котеджі Фрогмор, залишеному їй принцом Гаррі та Меган Маркл, буде далеко.

ЗМІ зазначають, що Беатріс вже довелося побути в ролі матері для свого пасинка, п'ятирічного сина Едоардо від стосунків із китайською моделлю Дарою Хуанг. Коли принцеса почала зустрічатися з італійцем, хлопчикові Крістоферу на прізвисько Вольфі було всього два роки. Беатріс зуміла знайти підхід до дитини, і рідна мати дитини зазначила, що в принцеси це непогано виходить.

Нагадаємо, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року на таємній церемонії у Віндзорському замку. На весіллі були присутні королева Великобританії і її чоловік, принц Філіп, якого не стало в квітні цього року. Нещодавно Беатріс натякнула, коли з'явиться її дитина.