Дженнифер Лопес рассказала, почему чувствует себя чужой в Голливуде

По словам Дженнифер, в обществе до сих пор бытуют ложные стереотипы о латиноамериканских женщинах.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая по происхождению является латиноамериканкой, призналась, что иногда чувствует себя чужаком в Голливуде, а также поделилась, что помогло ей принять себя и занять свое место в жизни. Об этом знаменитость рассказала в новом промо-ролике своего косметического бренда JLO BEAUTY.

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15 сентября в США стартовал Месяц национального латиноамериканского наследия, и именно в честь него Дженнифер записала видео продолжительностью более трех минут, где рассказала о том, как создавала свой бренд, вдохновившись секретами красоты своей мамы, а также призналась, с какими проблемами сталкиваются латиноамериканки в современном обществе.

Она развеяла сложившиеся стереотипы о соотечественницах, подчеркнув, что латиноамериканки – очень сильные женщины, которые могут достичь всего, чего пожелают, несмотря на предвзятое отношение к ним, а также выразила сомнения в собственном положении в американском обществе. По ее словам, самое главное для человека – ощущать себя на своем месте. При этом она призналась, что бывают периоды в жизни, когда сама она чувствует себя чужой, несмотря на достигнутый успех.

"Как и у большинства людей, порой в жизни случается так, что ты чувствуешь себя чужаком – иногда я считаю себя таковой в Голливуде", – говорит певица. Преодолеть подобные мысли ей помогают любовь к себе и принятие. Лопес подчеркнула, что именно на таких принципах построена и ее компания.

Джей Ло, которая сейчас переживает возрождение романа с оскароносным актером Беном Аффлеком, создала свой косметический бренд в начале этого года. Она предлагает клиентам большой выбор очищающих и увлажняющих средств для лица и тела. Певица утверждает, что их эффективность проверена десятилетиями.

Продвигать свою продукцию знаменитости помогает и Instagram, ведь на Дженнифер подписаны свыше 177 миллионов человек. Еще 717 тысяч следят за обновлениями на странице бренда.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес попала в неловкую ситуацию на показе Dolce & Gabbana в Венеции. Стилисты забыли убрать бирку с дорогого наряда звезды, и она предательски выглянула в самый неудачный момент.

Мы также рассказывали о том, что Бен и Дженнифер вышли на красную дорожку как пара, подтвердив слухи о своем романе.