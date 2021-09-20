Дженніфер Лопес розповіла, чому почувається чужою в Голлівуді

За словами Дженніфер, у суспільстві досі існують хибні стереотипи про латиноамериканських жінок.

52-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес, яка за походженням є латиноамериканкою, зізналася, що іноді відчуває себе чужаком у Голлівуді, а також поділилася, що допомогло їй прийняти себе і посісти своє місце в житті. Про це знаменитість розповіла в новому промо-ролику свого косметичного бренду JLO BEAUTY.

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15 вересня в США стартував Місяць національної латиноамериканської спадщини, і саме на честь нього Дженніфер записала відео тривалістю понад три хвилини, де розповіла про те, як створювала свій бренд, надихнувшись секретами краси своєї мами, а також зізналася, з якими проблемами стикаються латиноамериканки в сучасному суспільстві.

Вона розвіяла стереотипи, що склалися про співвітчизниць, підкресливши, що латиноамериканки — дуже сильні жінки, які можуть досягти всього, чого забажають, незважаючи на упереджене ставлення до них, а також висловила сумніви у власному положенні в американському суспільстві. За її словами, найголовніше для людини — відчувати себе на своєму місці. При цьому вона зізналася, що бувають періоди в житті, коли сама вона відчуває себе чужою, незважаючи на досягнутий успіх.

"Як і в більшості людей, часом у житті трапляється так, що ти відчуваєш себе чужаком — іноді я вважаю себе такою в Голлівуді", — говорить співачка. Подолати подібні думки їй допомагають любов до себе і прийняття. Лопес підкреслила, що саме на таких принципах побудована і її компанія.

Джей Ло, яка зараз переживає відродження роману з оскароносним актором Беном Аффлеком, створила свій косметичний бренд на початку цього року. Вона пропонує клієнтам великий вибір очищувальних і зволожувальних засобів для обличчя і тіла. Співачка стверджує, що їхня ефективність перевірена десятиліттями.

Просувати свою продукцію знаменитості допомагає й Instagram, адже на Дженніфер підписані понад 177 мільйонів чоловік. Ще 717 тисяч стежать за оновленнями на сторінці бренду.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес потрапила в незручну ситуацію на показі Dolce & Gabbana у Венеції. Стилісти забули прибрати бирку з дорогого вбрання зірки, і вона зрадницьки виглянула в найбільш невдалий момент.

Ми також розповідали про те, що Бен і Дженніфер вийшли на червону доріжку як пара, підтвердивши чутки про свій роман.