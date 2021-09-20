Заметно похудевшая Анджелина Джоли подогрела слухи о проблемах со здоровьем

Ранее актриса прятала фигуру под объемными вещами, однако сейчас перестала скрывать худобу.

46-летняя оскароносная актриса Анджелина Джоли, которая помимо успешной карьеры в Голливуде, активно занимается защитой прав и свобод, а также лоббирует борьбу с домашним насилием, недавно поразила поклонников внешним видом, появившись в Белом доме. Туда знаменитость прибыла, чтобы обсудить повторное принятие закона о домашнем насилии в отношении женщин, а снимками мероприятия поделилась на своей странице в Instagram.

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Перед американцами Джоли предстала в черном топе без рукавов и юбке молочного цвета. Однако фолловеры обратили внимание не на наряд звезды, а на ее состояние — набухшие вены на руках Джоли посинели. Примечательно, что Джоли не надевала перчаток, чтобы скрыть свои проблемы.

После развода с Бредом Питтом актриса заметно похудела, однако до недавнего времени скрывала фигуру под объемными вещами, выбирая для прогулок платья-балахоны с рукавами, тренчи и прочие закрытые наряды, однако теперь перестала прятать худобу, граничащую с анорексией.

[ + – ] Актриса больше не скрывает степень истощения Фото: Getty Images

После того, как Энджи опубликовала снимки в Сети, пользователи начали писать о том, что ей нужна помощь, поскольку сама она уже не справляется со стремительной потерей веса.

"Сильное истощение", "Боже, что с ней случилось?" – написали ошарашенные фанаты в комментариях.

Напомним, что перед обсуждением закона Джоли встретилась с гимнастками американской сборной, которые давали показания в деле о домогательствах со стороны бывшего тренера команды Ларри Нассара и о халатности ФБР в этом деле. Жалобы, поданные еще в 2015 году, до сих пор не были рассмотрены, как полагается.