Помітно схудла Анджеліна Джолі підігріла чутки про проблеми зі здоров'ям

Раніше актриса ховала фігуру під об'ємними речами, однак зараз перестала приховувати те, що вона худа.

46-річна оскароносна актриса Анджеліна Джолі, яка, крім успішної кар'єри в Голлівуді, активно займається захистом прав і свобод, а також лобіює боротьбу з домашнім насильством, недавно вразила шанувальників зовнішнім виглядом, з'явившись у Білому домі. Туди знаменитість прибула, щоб обговорити повторне прийняття закону про домашнє насильство щодо до жінок, а знімками заходу поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Перед американцями Джолі з'явилася в чорному топі без рукавів і спідниці молочного кольору. Однак фоловери звернули увагу не на наряд зірки, а на її стан — набряклі вени на руках Джолі посиніли. Примітно, що Джолі не одягала рукавичок, щоб приховати свої проблеми.

Після розлучення з Бредом Піттом актриса помітно схудла, проте до недавнього часу приховувала фігуру під об'ємними речами, вибираючи для прогулянок сукні-балахони з рукавами, тренчі й інші закриті наряди, однак тепер перестала ховати надмірну худорлявість, яка межує з анорексією.

[ + – ] Актриса більше не приховує ступінь виснаження Фото: Getty Images

Після того, як Енджі опублікувала знімки в мережі, користувачі почали писати про те, що їй потрібна допомога, оскільки сама вона вже не справляється зі стрімкою втратою ваги.

"Сильне виснаження", "Боже, що з нею трапилося?" — написали ошелешені фанати в коментарях.

Нагадаємо, що перед обговоренням закону Джолі зустрілася з гімнастками американської збірної, які давали свідчення у справі про домагання з боку колишнього тренера команди Ларрі Нассара і про халатність ФБР у цій справі. Скарги, подані ще в 2015 році, до цих пір не були належно розглянуті.