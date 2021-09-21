Модель Даутцен Крус выступила против принудительной вакцинации. Ее поддержала Жизель Бюндхен

Скандал вокруг знаменитой модели разгорелся после того, как она высказала все, что думает о необходимости вакцинирования.

36-летняя нидерландская супермодель Даутцен Крус, которая последние несколько месяцев была "вне сети", сознательно отказавшись от присутствия в Instagram, чтобы больше времени провести со своим мужем и двумя детьми, вернулась, а ее первый пост за последние полгода вызвал очень бурную реакцию пользователей.

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По словам Даутцен, прервать свой "интернет-детокс" ее заставила царящая несправедливость. Модель имела в виду все, что касается принудительной вакцинации.

"Последние несколько месяцев были очень мирными без социальных сетей :) Часть меня хотела сбежать в семейный пузырь и оставить все на волю вере. Эта часть меня верит в силу сознания, что все, чему вы даете энергию, будет расти. Поэтому я старалась игнорировать негатив и сосредоточиться на позитиве. Но на данный момент я больше не могу закрывать глаза на несправедливость, которая происходит прямо перед нами. Другие люди дали мне надежду и силу своим мужеством отстаивать наши права. Они тронули мое сердце и вдохновили меня сделать то же самое. Поэтому, хотя мои руки дрожат, когда я пишу это, я чувствую, что пора выбрать смелость вместо комфорта и сказать свою правду:

Я не буду делать прививку. Меня не заставят доказывать свое здоровье, чтобы участвовать в жизни общества. Я не приемлю исключения людей на основании их медицинского статуса. Свобода слова – право, за которое стоит бороться, но мы можем решить его только в мире и любви!

Передайте факел надежды и любви и скажите свою правду", – гласит публикация Даутцен.

Пост Крус, которая и ранее выступала против принудительной вакцинации и тестирования детей в школах, вызвал критику среди пользователей Сети, однако автора поддержали многие знаменитости. Так, ее коллега по цеху Жизель Бюндхен оставила развернутый комментарий к посту Крус.

"Я знаю Даутцен, она добрый и любящий человек. Я не могу поверить, что ненависть была направлена на нее из-за того, что она выразила свои чувства. Мне грустно видеть всю суровость и отсутствие сочувствия в сердцах стольких людей. Ненависть – это не ответ. Единственный способ создать лучший мир – это сострадание и принятие. Я приглашаю вас заставить замолчать свой разум и погрузиться глубоко внутрь, чтобы найти любовь в своем сердце, чтобы мы все могли объединиться в мире и создать гармонию в нашей жизни и в нашем мире. Нам это нужно больше, чем когда-либо", – написала бразильянка.

[ + – ] Бразильская супермодель Жизель Бюндхен поддержала коллегу Фото: Скриншот

Среди других, выразивших модели слова поддержки, были мать супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда, актриса Джессика Харлоу, бизнесмен Ричи Акива, актер Жером Дюран и другие.

Ранее разгромной критике подвергся Арнольд Шварценеггер, который набросился на тех, кто выступает против прививок. После гневного поста актера один из главных спонсоров его спортивных мероприятий отказался в дальнейшем поддерживать их.