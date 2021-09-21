Модель Даутцен Крус виступила проти примусової вакцинації. Її підтримала Жизель Бюндхен

Скандал навколо знаменитої моделі розгорівся після того, як вона висловила все, що думає про необхідність вакцинації.

36-річна нідерландська супермодель Даутцен Крус, яка останні кілька місяців була «поза мережею», свідомо відмовившись від присутності в Instagram, щоб більше часу провести зі своїм чоловіком і двома дітьми, повернулася, а її перший пост за останні півроку викликав дуже бурхливу реакцію користувачів.

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За словами Даутцен, перервати свій "інтернет-детокс" її змусила несправедливість. Модель мала на увазі все, що стосується примусової вакцинації.

"Останні кілька місяців були дуже мирними без соціальних мереж :) Частина мене хотіла втекти в сімейний міхур і залишити все на волю вірі. Ця частина мене вірить у силу свідомості, що все, чому ви даєте енергію, ростиме. Тому я намагалася ігнорувати негатив і зосередитися на позитиві. Але наразі я більше не можу заплющувати очі на несправедливість, яка відбувається прямо перед нами. Інші люди дали мені надію і силу своєю мужністю відстоювати наші права. Вони зачепили моє серце і надихнули мене зробити те ж саме. Тому, хоча мої руки тремтять, коли я пишу це, я відчуваю, що пора обрати сміливість замість комфорту і сказати свою правду:

Я не робитиму щеплення. Мене не змусять доводити своє здоров'я, щоб брати участь у житті суспільства. Я не припускаю виключення людей на підставі їхнього медичного статусу. Свобода слова — право, за яке варто боротися, але ми можемо вирішити його тільки в мирі та любові!

Передайте факел надії та любові і скажіть свою правду", — говорить публікація Даутцен.

Пост Крус, яка і раніше виступала проти примусової вакцинації і тестування дітей у школах, викликав критику серед користувачів мережі, однак автора підтримали багато знаменитостей. Так, її колега по цеху Жизель Бюндхен залишила розгорнутий коментар до посту Крус.

"Я знаю Даутцен, вона добра і любляча людина. Я не можу повірити, що ненависть була спрямована на неї через те, що вона висловила свої почуття. Мені сумно бачити всю суворість і відсутність співчуття в серцях стількох людей. Ненависть — це не відповідь. Єдиний спосіб створити кращий світ — це співчуття і прийняття. Я запрошую вас змусити замовкнути свій розум і зануритися глибоко всередину, щоб знайти любов у своєму серці, щоб ми всі могли об'єднатися у світі і створити гармонію в нашому житті і у світі. Нам це потрібно більше, ніж будь-коли", — написала бразилійка.

[ + – ] Бразильська супермодель Жизель Бюндхен підтримала колегу Фото: Скриншот

Серед інших, які висловили моделі слова підтримки, були мати супермоделей Белли і Джіджі Хадід Іоланда, актриса Джессіка Харлоу, бізнесмен Річі Аківа, актор Жером Дюран та інші.

Раніше нищівній критиці піддався Арнольд Шварценеггер, який накинувся на тих, хто виступає проти щеплень. Після гнівного посту актора один з головних спонсорів його спортивних заходів відмовився надалі підтримувати їх.