63-летняя Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в купальнике на французском пляже

По словам актрисы, поддерживать себя в форме ей помогают сон и правильное питание.

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун отправилась во Францию, чтобы отдохнуть после череды светских мероприятий, а также трагедии в ее семье. Фотографиями времяпрепровождения на море знаменитость делится на своей странице в Instagram.

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На снимках звезда "Основного инстинкта" позирует, лежа на скалах у моря в черном сдельном купальнике. Шэрон демонстрирует подтянутое тело и не скрывает возрастных изменений с помощью фильтров и фотошопа.

Фото: Sharon Stone/Instagram Фото: Sharon Stone/Instagram

"Забота о себе важна", "Тело, разум и дух", – подписала два снимка актриса.

Фотографии собрали десятки тысяч лайков и множество комментариев, в которых подписчики восторгаются внешностью Стоун, отмечая, что она неподвластна времени.

Кроме того, Шэрон поделилась снимком из гостиницы, на котором позирует в темно-синей панаме, длинном белом с синим рисунком платье и белых ботинках.

В одном из интервью актриса, воспитывающая троих сыновей, рассказывала, что оставаться в хорошей форме ей помогают хороший сон, не менее восьми часов в сутки, а также правильное сбалансированное питание. Любимый завтрак знаменитости – арбуз с фетой и мятой, приправленный оливковым маслом, солью и перцем.

Ранее сообщалось, что в семье актрисы произошла трагедия: ее 11-месячный племянник скончался от полиорганной недостаточности. Знаменитость написала о том, что малыш попал в реанимацию, и попросила всех молиться за него, а через несколько дней стало известно о смерти ребенка.