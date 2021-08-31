У Шэрон Стоун умер 11-месячный племянник (видео)
По словам врачей, даже если бы ребенок выжил, он "никогда бы не был прежним".
63-летняя американская актриса Шэрон Стоун, которая недавно призвала молиться за ее 11-месячного племянника, попавшего в больницу с полным отказом органов, сообщила в Instagram о том, что всего через несколько дней после госпитализации малыш скончался в детской больнице UPMC в Питтсбурге.
На своей странице она опубликовала видео с мальчиком, который также был ее крестником, указав даты его рождения и смерти.
"Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 г. — 30 августа 2021 г", – говорится в подписи. Как видно, до своего первого дня рождения малыш не дожил всего несколько дней.
Как пишет Daily Mail, Ривер – младший из трех детей младшего брата актрисы Патрика и его супруги по имени Таша. Семья живет в Огайо.
Ривер был найден в своей кроватке с полным отказом органов, после чего его сразу же поместили в реанимацию. Мальчик был в коме, и врачи, говорившие, что ему поможет только чудо, делали все возможное для его спасения, но безуспешно. Что стало причиной полной органной недостаточности, Шэрон не написала.
По словам матери ребенка, медики ей сказали, что даже если мальчик и выживет, то "он никогда не будет прежним". Таша также призывала всех молиться за своего сына.
Незадолго до смерти Ривера Шэрон Стоун побывала в Венеции, где присутствовала на показе Dolce&Gabbana Alta Moda
По данным Национального центра биотехнологической информации, существует ряд тяжелых заболеваний, которые могут привести к полиорганной недостаточности у детей, однако основной причиной является сепсис. Он может быть спровоцирован другой инфекцией в организме и особенно опасен для детей, потому что симптомы легче не заметить, чем у взрослых пациентов.
Однако врожденные дефекты и другие недиагностированные заболевания также могут привести к полиорганной недостаточности.