У Шэрон Стоун умер 11-месячный племянник (видео)

По словам врачей, даже если бы ребенок выжил, он "никогда бы не был прежним".

63-летняя американская актриса Шэрон Стоун, которая недавно призвала молиться за ее 11-месячного племянника, попавшего в больницу с полным отказом органов, сообщила в Instagram о том, что всего через несколько дней после госпитализации малыш скончался в детской больнице UPMC в Питтсбурге.

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На своей странице она опубликовала видео с мальчиком, который также был ее крестником, указав даты его рождения и смерти.

"Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 г. — 30 августа 2021 г", – говорится в подписи. Как видно, до своего первого дня рождения малыш не дожил всего несколько дней.

Как пишет Daily Mail, Ривер – младший из трех детей младшего брата актрисы Патрика и его супруги по имени Таша. Семья живет в Огайо.

[ + – ] Ривер не дожил до своего первого дня рождения около 10 дней

Ривер был найден в своей кроватке с полным отказом органов, после чего его сразу же поместили в реанимацию. Мальчик был в коме, и врачи, говорившие, что ему поможет только чудо, делали все возможное для его спасения, но безуспешно. Что стало причиной полной органной недостаточности, Шэрон не написала.

[ + – ] Малыш провел в реанимации несколько дней Фото: Sharon Stone/Instagram

По словам матери ребенка, медики ей сказали, что даже если мальчик и выживет, то "он никогда не будет прежним". Таша также призывала всех молиться за своего сына.

Незадолго до смерти Ривера Шэрон Стоун побывала в Венеции, где присутствовала на показе Dolce&Gabbana Alta Moda

По данным Национального центра биотехнологической информации, существует ряд тяжелых заболеваний, которые могут привести к полиорганной недостаточности у детей, однако основной причиной является сепсис. Он может быть спровоцирован другой инфекцией в организме и особенно опасен для детей, потому что симптомы легче не заметить, чем у взрослых пациентов.

Однако врожденные дефекты и другие недиагностированные заболевания также могут привести к полиорганной недостаточности.