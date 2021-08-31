У Шерон Стоун помер 11-місячний племінник (відео)
За словами лікарів, навіть якщо б дитина вижила, вона "ніколи б не була тією самою".
63-річна американська акторка Шерон Стоун, яка нещодавно закликала молитися за її 11-місячного племінника, який потрапив до лікарні з повною відмовою органів, повідомила в Instagram про те, що всього через кілька днів після госпіталізації малюк помер у дитячій лікарні UPMC у Піттсбурзі.
На своїй сторінці вона опублікувала відео з хлопчиком, який також був її хрещеником, вказавши дати його народження і смерті.
"Рівер Вільям Стоун. 8 вересня 2020 р — 30 серпня 2021 р", — йдеться у підписі. Як видно, до свого першого дня народження малюк не дожив всього кілька днів.
Як пише Daily Mail, Рівер — молодший з трьох дітей молодшого брата акторки Патріка і його дружини на ім'я Таша. Сім'я живе в Огайо.
Рівер був знайдений у своєму ліжечку з повною відмовою органів, після чого його відразу ж помістили в реанімацію. Хлопчик був у комі, і лікарі, які розмовляли, що йому допоможе тільки диво, робили все можливе для його порятунку, але безуспішно. Що стало причиною повної органної недостатності, Шерон не написала.
За словами матері дитини, медики їй сказали, що навіть якщо хлопчик і виживе, то "він ніколи не буде колишнім". Таша також закликала всіх молитися за свого сина.
Незадовго до смерті Рівера Шерон Стоун побувала у Венеції, де була присутня на показі Dolce & Gabbana Alta Moda
За даними Національного центру біотехнологічної інформації, існує низка важких захворювань, які можуть призвести до поліорганної недостатності у дітей, проте основною причиною є сепсис. Він може бути спровокований іншою інфекцією в організмі й особливо небезпечний для дітей, тому що симптоми легше не помітити, ніж у дорослих пацієнтів.
Однак вроджені дефекти й інші недіагностовані захворювання також можуть призвести до поліорганної недостатності.