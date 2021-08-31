У Шерон Стоун помер 11-місячний племінник (відео)

За словами лікарів, навіть якщо б дитина вижила, вона "ніколи б не була тією самою".

63-річна американська акторка Шерон Стоун, яка нещодавно закликала молитися за її 11-місячного племінника, який потрапив до лікарні з повною відмовою органів, повідомила в Instagram про те, що всього через кілька днів після госпіталізації малюк помер у дитячій лікарні UPMC у Піттсбурзі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На своїй сторінці вона опублікувала відео з хлопчиком, який також був її хрещеником, вказавши дати його народження і смерті.

"Рівер Вільям Стоун. 8 вересня 2020 р — 30 серпня 2021 р", — йдеться у підписі. Як видно, до свого першого дня народження малюк не дожив всього кілька днів.

Як пише Daily Mail, Рівер — молодший з трьох дітей молодшого брата акторки Патріка і його дружини на ім'я Таша. Сім'я живе в Огайо.

[ + – ] Рівер не дожив до свого першого дня народження приблизно 10 днів

Рівер був знайдений у своєму ліжечку з повною відмовою органів, після чого його відразу ж помістили в реанімацію. Хлопчик був у комі, і лікарі, які розмовляли, що йому допоможе тільки диво, робили все можливе для його порятунку, але безуспішно. Що стало причиною повної органної недостатності, Шерон не написала.

[ + – ] Малюк провів у реанімації кілька днів Фото: Sharon Stone/Instagram

За словами матері дитини, медики їй сказали, що навіть якщо хлопчик і виживе, то "він ніколи не буде колишнім". Таша також закликала всіх молитися за свого сина.

Незадовго до смерті Рівера Шерон Стоун побувала у Венеції, де була присутня на показі Dolce & Gabbana Alta Moda

За даними Національного центру біотехнологічної інформації, існує низка важких захворювань, які можуть призвести до поліорганної недостатності у дітей, проте основною причиною є сепсис. Він може бути спровокований іншою інфекцією в організмі й особливо небезпечний для дітей, тому що симптоми легше не помітити, ніж у дорослих пацієнтів.

Однак вроджені дефекти й інші недіагностовані захворювання також можуть призвести до поліорганної недостатності.