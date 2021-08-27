"Помоліться за нього": 11-місячний племінник Шерон Стоун опинився на межі життя і смерті (фото)

Хлопчика виявили вранці в п'ятницю, 27 серпня, у його ліжечку в критичному стані.

63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун на своїй сторінці в Instagram повідомила про біду, яка сталася в родині її брата: в 11-місячного племінника знаменитості Рівера Стоуна відмовили всі органи.

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Шерон опублікувала знімок з реанімації, на якому тіло дитини повністю покрито медичними трубками, датчиками, а в роті — киснева трубка.

Хлопчика госпіталізували в п'ятницю рано-вранці після того, як батьки виявили його в критичному стані в ліжечку.

"Будь ласка, помоліться за нього. Нам потрібне диво", — підписала кадр актриса.

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Актрису засипали повідомленнями підтримки від друзів, фанатів та інших знаменитостей, які відправляли Стоуну свої молитви. Серед тих, хто прокоментував знімок і побажав малюкові якнайшвидшого одужання, були Кейт Хадсон, Шерон Осборн, кінорежисер Ава Дюверном та багато інших.

Рівер народився у вересні 2020 року і є сином брата Шерон Патріка. Актриса показала племінника підписникам незабаром після його появи на світ, а потім не раз публікувала його фото і відео з ним.

"Подивіться, хто йде додому: Рівер Вільям Стоун, мій брат Патрік і новонароджена дитина його дружини Таші", — написала вона тоді.

Про те, що стало причиною відмови органів у дитини, і який його стан наразі, Стоун не повідомляє.

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Те, що відбулося, затьмарило радість актриси від майбутнього нагородження Golden Icon Award на Цюрихському кінофестивалі. Вона повинна отримати цю нагороду в наступному місяці на фестивалі, після чого на церемонії буде показаний її фільм "Казино" 1996 року, за який Стоун була номінована на премію "Оскар".

Раніше цієї нагороди були удостоєні Кейт Бланшетт, Гленн Клоуз, Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас, Річард Гір і Шон Пенн.

Нагадаємо, у цьому році Шерон Стоун вперше за сім років з'явилася на Каннському кінофестивалі, а також викликала фурор на церемонії його закриття.