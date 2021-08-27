"Помолитесь за него": 11-месячный племянник Шэрон Стоун оказался на грани жизни и смерти (фото)

Ребенка обнаружили утром в пятницу, 27 августа, в его кроватке в критическом состоянии.

63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун на своей странице в Instagram сообщила о беде, которая произошла в семье ее брата: у 11-месячного племянника знаменитости Ривера Стоуна отказали все органы.

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Шэрон опубликовала снимок из реанимации, на котором тело ребенка полностью покрыто медицинскими трубками, датчиками, а во рту – кислородная трубка.

Мальчика госпитализировали в пятницу рано утром после того, как родители обнаружили его в критическом состоянии в кроватке.

"Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо", – подписала кадр актриса.

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Актрису засыпали сообщениями поддержки от друзей, фанатов и других знаменитостей, которые отправляли Стоуну свои молитвы. Среди тех, кто прокомментировал снимок и пожелал малышу скорейшего выздоровления, были Кейт Хадсон, Шэрон Осборн, кинорежиссер Ава Дюверней и многие другие.

Ривер родился в сентябре 2020 года и является сыном брата Шэрон Патрика. Актриса показала племянника подписчикам вскоре после его появления на свет, а затем не раз публиковала его фото и видео с ним.

"Посмотрите, кто идет домой: Ривер Уильям Стоун, мой брат Патрик и новорожденный ребенок его жены Таши", – написала она тогда.

О том, что стало причиной отказа органов у ребенка, и каково его состояние на данный момент, Стоун не сообщает.

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Произошедшее омрачило радость актрисы от предстоящего награждения Golden Icon Award на Цюрихском кинофестивале. Она должна получить эту награду в следующем месяце на фестивале, после чего на церемонии будет показан ее фильм "Казино" 1996 года, за который Стоун был номинирована на премию "Оскар".

Ранее этой награды были удостоены Кейт Бланшетт, Гленн Клоуз, Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас, Ричард Гир и Шон Пенн.

Напомним, в этом году Шэрон Стоун впервые за семь лет появилась на Каннском кинофестивале, а также произвела фурор на церемонии его закрытия.