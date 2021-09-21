63-річна Шерон Стоун продемонструвала фігуру в купальнику на французькому пляжі

За словами актриси, підтримувати себе у формі їй допомагають сон і правильне харчування.

63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун вирушила до Франції, щоб відпочити після низки світських заходів, а також трагедії в її родині. Фотографіями проведення часу на морі знаменитість ділиться на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках зірка "Основного інстинкту" позує, лежачи на скелях біля моря в чорному купальнику. Шерон демонструє підтягнуте тіло і не приховує вікових змін за допомогою фільтрів і фотошопу.

Фото: Sharon Stone/Instagram Фото: Sharon Stone/Instagram

"Турбота про себе важлива", "Тіло, розум і дух", — підписала два знімки актриса.

Фотографії зібрали десятки тисяч лайків і безліч коментарів, у яких підписники захоплюються зовнішністю Стоун, зазначаючи, що вона непідвладна часу.

Крім того, Шерон поділилася знімком з готелю, на якому позує в темно-синій панамі, довгому білому із синім малюнком платті і білих черевиках.

В одному з інтерв'ю актриса, яка виховує трьох синів, розповідала, що залишатися в гарній формі їй допомагають хороший сон, не менше восьми годин на добу, а також правильне збалансоване харчування. Улюблений сніданок знаменитості — кавун з фетою і м'ятою, приправлений оливковою олією, сіллю і перцем.

Раніше повідомлялося, що в сім'ї актриси сталася трагедія: її 11-місячний племінник помер від поліорганної недостатності. Знаменитість написала про те, що малюк потрапив у реанімацію, і попросила всіх молитися за нього, а через кілька днів стало відомо про смерть дитини.