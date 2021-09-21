Ким Кардашьян подарила бывшей ассистентке сумку за $25 тысяч

Бывшая помощница знаменитости давно мечтала об этой сумке и уже подумывала купить подделку.

40-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян преподнесла на день рождения своей бывшей помощнице и давней подруге Стефани Шеперд сумку Hermès Kelly, сообщает Page Six.

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Шеперд, более известная как Стеф Шеп, отметила свое 32-летие и похвасталась роскошным подарком в сторис Instagram, поблагодарив Ким Кардашьян за него.

[ + – ] Стефани с подарком от Ким Кардашьян Фото: Скриншот

"Это же безумие", – воскликнула она, разворачивая сумочку. В какой-то момент не смогла сдержать слезы. В свою очередь Ким попросила, чтобы Стеф перестала плакать, и обняла ее.

Хотя сумки Kelly обычно продаются в розницу дешевле, чем знаменитые сумки Hermès Birkin, которых у Кардашьян много, они по-прежнему стоят очень дорого. Сумка Kelly 35 Sellier Noir Black Epsom, такая, как получила в подарок Шеперд, в настоящее время продается на eBay по цене почти $25 тысяч.

Самое интересное, что Стефани давно присматривалась к этой вещи, однако не решалась потратить на нее такие деньги и уже готова была купить подделку.

Позже она снова поблагодарила подругу за роскошный презент.

"Твоя преданность и щедрость по отношению к твоим друзьям и семье не имеют себе равных", – написала Стефани, отметив Ким.

[ + – ] Стефани Шеперд не могла сдержать эмоций, получив подарок

Шеперд была нанята Кардашьян в 2013 году и даже возглавила компанию Kardashian West Brands. Однако звезда реалити-шоу разорвала деловые связи с Шепард в 2018 году, после того, как та дала откровенное интервью Refinery29 о знаменитой семье, озвучив немало неприятных для Кардашьян моментов.

Несмотря на то, что ее уволили, Стефани часто проводит время как с Ким, так и с Кортни Кардашьян. В августе она смоделировала линию Kim"s Skims и даже разместила статьи на веб-сайте Kourtney"s Poosh.

Напомним, Ким Кардашьян впервые после развода с Канье Уэстом пришла на телешоу Эллен Дедженерес, рассказав немало интересного о своей семье, детях и отношениях с бывшим мужем. Что же касается Канье, то он недавно купил особняк за $57,3 млн долларов в Малибу из стекла и бетона.