Звезда реалити-шоу пришла на программу Эллен Дедженерес

Ким Кардашьян впервые после развода появилась на телешоу Эллен Дедженерес и рассказала о детях. Это было первое интервью звезды после развода с Канье Уэстом. Об этом пишет Page Six.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

40-летняя Ким Кардашьян выбрала телешоу Эллен Дедженерес для своего первого большого интервью после громкого развода с рэпером Канье Уэстом и завершения реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, которое выходило на протяжении 14 лет и сделало Ким знаменитостью.

Для Эллен этот сезон станет последним. Она закрывает свое популярнейшее телешоу после обвинений в неподобающем поведении. Сотрудники обвинили телеведущую в том, что она издевалась над ними.

В студии Ким появилась в черном наряде Balenciaga, который в последнее время стал ее любимым брендом.

[ + – ] Ким Кардашьян на шоу Эллен Дедженерес Фото: Скриншот

Ранее она явилась в черном тотал-луке от Демны Гвасалии на Met Gala, где произвела настоящий фурор и стала героем мемов.

Впрочем, на телешоу Ким была довольно сдержана. О своем разводе она не говорила, но зато охотно обсуждала своих детей: восьмилетнюю Норт, пятилетнего Сейнта, трехлетнюю Чикаго и двухлетнего Псалма.

"Чикаго — самая настоящая девочка. Она любит розовый, фиолетовый, принцесс и красится. А Норт вроде как гот. Она обожает Hot Topic (торговая сеть, специализирующаяся на одежде и аксессуарах, связанных с контркультурой. — ред.) и использует фальшивые татуировки. Она слушает Black Sabbath. Она — готическая девушка", — призналась Ким и отметила, что это был только выбор ее дочери, она и Канье ей ничего не навязывали.

Про Сейнта Ким рассказала, что он любит играть в видеоигры, а малыш Псалм любит мультфильм "Щенячий патруль" и машинки. Все ее дети, рассказала Ким, послушные и хорошие, но старшая дочь иногда капризничает и отказывается играть с братьями и сестрой. И хоть, в общем, они все прекрасно ладят, больше становиться матерью Ким не планирует. "Я думаю, хватит. У меня много детей. Я закончила", — сказала Ким Эллен.

О своей личной жизни Ким ничего не рассказывала, хоть и ходят слухи, что ее буквально осаждают поклонники. Но зато сообщила, что очень рада за свою сестру Кортни Кардашьян и ее избранника Трэвиса Баркера.

"Мне нравятся их отношения. Представляешь, они были знакомы почти 15 лет, из них около 10 лет они были соседями!", — рассказала Ким. Эллен пошутила, что Кортни и Трэвис целуются каждый раз, когда их снимают папарацци, на что ее гостья ответила, что это "безумно мило".