Зірка реаліті-шоу прийшла на програму Еллен Дедженерес

Кім Кардаш'ян вперше після розлучення з'явилася на телешоу Еллен Дедженерес і розповіла про дітей. Це було перше інтерв'ю зірки після розлучення з Каньє Вестом. Про це пише Page Six.

40-річна Кім Кардаш'ян вибрала телешоу Еллен Дедженерес для свого першого великого інтерв'ю після гучного розлучення з репером Каньє Вестом і завершення реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians, яке виходило пртягом 14 років і зробило Кім знаменитістю.

Для Еллен цей сезон стане останнім. Вона закриває своє популярне телешоу після звинувачень у неналежній поведінці. Співробітники звинуватили телеведучу в тому, що вона знущалася над ними.

У студії Кім з'явилася в чорному вбранні Balenciaga, який останнім часом став її улюбленим брендом.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на шоу Елен Дедженерес Фото: Скриншот

Раніше вона з'явилася в чорному тотал-луці від Демни Гвасалії на Met Gala, де викликала справжній фурор і стала героїнею мемів.

Втім, на телешоу Кім була досить стримана. Про своє розлучення вона не говорила, але зате охоче обговорювала своїх дітей: восьмирічну Норт, п'ятирічного Сейнта, трирічну Чикаго і дворічного Псалма.

"Чикаго — справжнісінька дівчинка. Вона любить рожевий, фіолетовий, принцес і фарбується. А Норт ніби як гот. Вона обожнює Hot Topic (торговельна мережа, що спеціалізується на одязі та аксесуарах, пов'язаних із контркультурою. — ред.) і використовує фальшиві татуювання. Вона слухає Black Sabbath. Вона — готична дівчина", — зізналася Кім і зазначила, що це був тільки вибір її дочки, вона і Каньє їй нічого не нав'язували.

Про Сейнта Кім розповіла, що він любить грати у відеоігри, а маля Псалм любить мультфільм "Щенячий патруль" і машинки. Всі її діти, розповіла Кім, слухняні й хороші, але старша дочка іноді вередує і відмовляється грати з братами і сестрою. І хоч загалом вони всі прекрасно ладнають, більше ставати матір'ю Кім не планує. "Я думаю, вистачить. У мене багато дітей. Я закінчила", — сказала Кім Еллен.

Про своє особисте життя Кім нічого не розповідала, хоч і ходять чутки, що її буквально оточують шанувальники. Але зате повідомила, що дуже рада за свою сестру Кортні Кардаш'ян та її обранця Тревіса Баркера.

"Мені подобаються їхні стосунки. Уявляєш, вони були знайомі майже 15 років, із них близько 10 років вони були сусідами!", — розповіла Кім. Еллен пожартувала, що Кортні та Тревіс цілуються кожен раз, коли їх знімають папараці, на що її гостя відповіла, що це "шалено мило".