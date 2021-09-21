Кім Кардаш'ян подарувала колишній асистентці сумку за $25 тисяч

Колишня помічниця знаменитості давно мріяла про цю сумку і вже подумувала придбати підробку.

40-річна зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардаш'ян подарувала на день народження своїй колишній помічниці і давній подрузі Стефані Шеперд сумку Hermès Kelly, повідомляє Page Six.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Шеперд, більш відома як Стеф Шеп, відзначила своє 32-річчя і похвалилася розкішним подарунком у сторіс Instagram, подякувавши Кім Кардаш'ян за нього.

[ + – ] Стефані з подарунком від Кім Кардаш'ян Фото: Скриншот

"Це ж божевілля", — вигукнула вона, розгортаючи сумочку. У якийсь момент не змогла стримати сльози. У свою чергу Кім попросила, щоб Стеф перестала плакати, і обняла її.

Хоча сумки Kelly зазвичай продаються в роздріб дешевше, ніж знамениті сумки Hermès Birkin, яких у Кардаш'ян багато, вони як і раніше коштують дуже дорого. Сумка Kelly 35 Sellier Noir Black Epsom, така, як отримала в подарунок Шеперд, наразі продається на eBay за ціною майже $25 тисяч.

Найцікавіше, що Стефані давно придивлялася до цієї речі, проте не наважувалася витратити на неї такі гроші і вже готова була придбати підробку.

Пізніше вона знову подякувала подрузі за розкішний презент.

"Твоя відданість і щедрість щодо твоїх друзів і родини не мають собі рівних", — написала Стефані, позначивши Кім.

[ + – ] Стефані Шеперд не могла стримати емоцій, отримавши подарунок

Шеперд була найнята Кардаш'ян у 2013 році і навіть очолила компанію Kardashian West Brands. Однак, зірка реаліті-шоу розірвала ділові зв'язки з Шеперд у 2018 році, після того, як та дала відверте інтерв'ю Refinery29 про знамениту родину, озвучивши чимало неприємних для Кардаш'ян моментів.

Незважаючи на те, що її звільнили, Стефані часто проводить час як з Кім, так і з Кортні Кардаш'ян. У серпні вона змоделювала лінію Kim"s Skims і навіть розмістила статті на веб-сайті Kourtney"s Poosh.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вперше після розлучення з Каньє Вестом прийшла на телешоу Еллен Дедженерес, розповівши чимало цікавого про свою сім'ю, дітей і відносини з колишнім чоловіком. Що ж стосується Каньє, то він нещодавно придбав особняк за $57,3 млн доларів у Малібу зі скла і бетону.