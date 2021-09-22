В Сети показали, как выглядит кабинет принца Филиппа после его смерти

В этом кабинете супруг Елизаветы II не только вел свои дела, но и хранил немало памятных вещей.

Кабинет мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа, в Букингемском дворце, откуда он вел все свои дела, остается в том же виде, в котором он был в последние дни жизни герцога Эдинбургского. Как он выглядит, и что в нем интересного, будет показано в документальном фильме ВВС "Принц Филипп: Королевская семья помнит", который выходит на экраны 22 сентября. Редкие кадры обстановки помещения опубликовало издание Daily Mail.

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В ленте персонал дворца и высокопоставленные члены королевской семи расскажут неизвестные ранее факты о герцоге, а также публика сможет увидеть, где он проводил время, чем увлекался и тому подобное.

Журналисты издания внимательно рассмотрели обстановку кабинета, отметив несколько самых интересных моментов.

[ + – ] Кабинет принца Филиппа, в котором он вел все свои дела Фото: Dailymail.co.uk

Так, на одном из подоконников видна статуэтка лошади, а на другом – две фигуры людей на лошадях, изображающих принца и его венценосную супругу, играющих в поло. Последние – работы Дорис Лексли Маргарет Линднер, британского скульптора, прославившегося в 1960-х годах и специализирующегося на создании фигур животных и птиц.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Вдоль одной из стен кабинета видна коллекция фигурок политиков и членов королевской семьи с несоразмерно большими головами. Герцог, отличавшийся чувством юмора, собирал их и расставлял у себя в кабинете.

На столе стоят часы Фаберже из королевской коллекции, созданные Иоганном Виктором Аарне, одним из известных финских ювелиров XIX века в период с 1896 по 1908 год. Они изготовлены из эмали и серебра с накладным серебряным декором в виде бантика, к которому подвешен циферблат. 12 часов представлены арабскими цифрами. Как и у большинства часов Фаберже, циферблат простой белый с четкими цифрами.

[ + – ] Часы Фаберже Фото: Скриншот

В кабинете принца есть телевизор, который смотрится среди старинной мебели немного непривычно. Как известно, герцог Эдинбургский был первым, кто взялся технически модернизировать Букингемский дворец, считая использование современных медиа, а также систем охраны крайне необходимым. Страсть зятя к технике очень раздражала королеву-мать, на сам Филипп с удовольствием внедрял технические новинки в жизнь королевского двора.

Также на столе расположена двойная рамка Фаберже с фотографиями Георга VI и королевы Елизаветы, преподнесенная герцогу родителями королевы Елизаветы II в качестве свадебного подарка, когда они связали себя узами брака в 1947 году.

[ + – ] Двойная рамка Фаберже с портретами Георга VI и королевы Елизаветы Фото: Скриншот

помимо демонстрации интерьеров, в которых жил и работал принц, в фильм о пнем вошли немало ранее не показанных кадров из семейных архивных видео, а также воспоминания его близких о том, каким был этот человек.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля. До своего 100-летнего юбилея он не дожил всего два месяца. На его похороны из США прилетел принц Гарри, правда, без жены.