У мережі показали, як виглядає кабінет принца Філіпа після його смерті

У цьому кабінеті чоловік Єлизавети II не тільки вів свої справи, а й зберігав чимало пам'ятних речей.

Кабінет чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа, у Букінгемському палаці, звідки він вів усі свої справи, залишається в тому ж вигляді, у якому він був в останні дні життя герцога Единбурзького. Як він виглядає, і що в ньому цікавого, буде показано в документальному фільмі ВВС "Принц Філіп: Королівська родина пам'ятає", який виходить на екрани 22 вересня. Рідкісні кадри обстановки приміщення опублікувало видання Daily Mail.

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У стрічці персонал палацу і високопоставлені члени королівської семи розкажуть невідомі раніше факти про герцога, а також публіка зможе побачити, де він проводив час, чим захоплювався тощо.

Журналісти видання уважно розглянули обстановку кабінету, зазначивши кілька найцікавіших моментів.

[ + – ] Кабінет принца Філіпа, у якому він вів усі свої справи Фото: Dailymail.co.uk

Так, на одному з підвіконь видно статуетку коня, а на іншому — дві фігури людей на конях, що зображують принца і його вінценосну дружину, які грають у поло. Останні — роботи Доріс Лекслі Маргарет Лінднер, британського скульптора, який прославився в 1960-х роках і спеціалізується на створенні фігур тварин і птахів.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Уздовж однієї зі стін кабінету видно колекцію фігурок політиків і членів королівської сім'ї з непропорційно великими головами. Герцог, який відрізнявся почуттям гумору, збирав їх і розставляв у себе в кабінеті.

На столі годинник Фаберже з королівської колекції, створений Іоганном Віктором Аарне, одним з відомих фінських ювелірів XIX століття в період з 1896 по 1908 рік. Він виготовлений з емалі і срібла з накладним срібним декором у вигляді бантика, до якого підвішений циферблат. 12 годинників представлені арабськими цифрами. Як і в більшості годинників Фаберже, циферблат простий білий з чіткими цифрами.

[ + – ] Годинник Фаберже Фото: Скриншот

У кабінеті принца є телевізор, який виглядає серед старовинних меблів трохи незвично. Як відомо, герцог Единбурзький був першим, хто взявся технічно модернізувати Букінгемський палац, вважаючи використання сучасних медіа, а також систем охорони вкрай необхідним. Пристрасть зятя до техніки дуже дратувала королеву-матір, але сам Філіп із задоволенням впроваджував технічні новинки в життя королівського двору.

Також на столі розташована подвійна рамка Фаберже з фотографіями Георга VI і королеви Єлизавети, подана герцогу батьками королеви Єлизавети II в ролі весільного подарунка, коли вони зв'язали себе узами шлюбу в 1947 році.

[ + – ] Подвійна рамка Фаберже з портретами Георга VI і королеви Єлизавети Фото: Скриншот

Крім демонстрації інтер'єрів, у яких жив і працював принц, у фільм про нього увійшли чимало раніше не представлених кадрів із сімейних архівних відео, а також спогади його близьких про те, яким був цей чоловік.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня. До свого 100-річного ювілею він не дожив усього два місяці. На його похорон із США прилетів принц Гаррі, правда, без дружини.