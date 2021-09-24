Больше не маленький мальчик. Принц Джордж получил новую привилегию

Носить брюки мальчикам из высшего сословия, которым не исполнилось еще восемь лет, считается в Великобритании признаком "простонародья".

Старший сын герцогов Кембриджских принц Джордж, которому летом исполнилось восемь лет, получил полное право сменить шорты на брюки, следуя традициям высшего сословия Великобритании, сообщает Express со ссылкой на главного редактора журнала о королевской семье Majesty Ингрид Сьюард.

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По ее словам, мальчики в монаршей семье носят короткие брюки до восьми лет, причем независимо от погоды, чем часто немало шокируют тех, кто не знаком с британскими традициями. По достижению этого возраста им разрешается носить длинные брюки, и это добавляет им взрослости даже в собственных глазах.

[ + – ] До 8 лет принц Джордж всюду появлялся только в шортах Фото: Getty Images

Сьюард подчеркнула, что Джордж идет по стопам своего отца, герцога Кембриджского:

"Принц Уильям не носил длинные брюки, пока не пошел в школу в Ладгроуве в возрасте восьми или девяти лет".

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон также ранее объяснил, почему Джордж носил шорты.

"Одевать мальчика в шорты — это очень по-английски. Брюки предназначены для мальчиков старшего возраста и мужчин, тогда как шорты для мальчиков – один из тех безусловных маркеров высшего класса, которые есть у нас в Англии. Хотя времена и меняются, брюки на маленьком мальчике до сих считаются признаком среднего класса. И ни один уважающий себя аристократ или королевская особа не захочет, чтобы его ассоциировали с простолюдином. Даже герцогиня Кембриджская", – говорит он.

Кроме права носить брюки, Джордж теперь также может участвовать в некоторых вечерних мероприятиях, где будут и его родители.

Возраст наследника престола сулит ему не только позитивные перемены. Вполне вероятно, что скоро его могут отослать учиться в школу-интернат, как это было с его отцом, дедом и другими родственниками. Кейт Миддлтон уже обсуждала с мужем этот вопрос.