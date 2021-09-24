Більше не маленький хлопчик. Принц Джордж отримав новий привілей

Носити штани хлопчикам із вищого стану, яким не виповнилося ще вісім років, вважається у Великобританії ознакою "простолюду".

Старший син герцогів Кембриджських принц Джордж, якому влітку виповнилося вісім років, отримав повне право змінити шорти на штани, дотримуючись традицій вищого стану Великобританії, повідомляє Express із посиланням на головного редактора журналу про королівську сім'ю Majesty Інгрід Сьюард.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За її словами, хлопчики в монаршій сім'ї носять короткі штани до восьми років, причому незалежно від погоди, чим часто чимало шокують тих, хто не знайомий із британськими традиціями. По досягненню цього віку їм дозволяється носити довгі штани, і це додає їм дорослості навіть у власних очах.

[ + – ] До 8 років принц Джордж всюди з'являвся тільки в шортах Фото: Getty Images

Сьюард підкреслила, що Джордж йде по стопах свого батька, герцога Кембриджського:

"Принц Вільям не носив довгі штани, поки не пішов у школу в Ладгроув у віці восьми або дев'яти років".

Експерт з етикету Вільям Генсон також раніше пояснив, чому Джордж носив шорти.

"Одягати хлопчика в шорти — це дуже по-англійськи. Штани призначені для хлопчиків старшого віку і чоловіків, тоді як шорти для хлопчиків — один із тих безумовних маркерів вищого класу, які є у нас в Англії. Хоча часи й змінюються, штани на маленькому хлопчику до сих пір вважаються ознакою середнього класу. І жоден аристократ або королівська особа, яка поважає себе, не захоче, щоб її асоціювали з простолюдином. Навіть герцогиня Кембриджська", — говорить він.

Крім права носити штани, Джордж тепер також може брати участь у деяких вечірніх заходах, де будуть і його батьки.

Вік спадкоємця престолу обіцяє йому не тільки позитивні зміни. Цілком ймовірно, що скоро його можуть відіслати вчитися в школу-інтернат, як це було з його батьком, дідом та іншими родичами. Кейт Міддлтон вже обговорювала з чоловіком це питання.